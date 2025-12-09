Hombre mató a puñaladas a sus padres en un restaurante familiar en Nueva York

Un brutal doble homicidio sacudió a la comunidad de Bethpage, en Long Island, Nueva York, luego de que un hombre en libertad bajo fianza fuera detenido por asesinar a sus padres dentro del restaurante familiar.

El sospechoso, Vito Dambrosio, de 30 años, fue arrestado el jueves por la mañana tras ser descubierto en el estacionamiento del A&A Italian Deli con la ropa y las manos cubiertas de sangre, según informó FOX 5.

Los agentes respondieron a una llamada al 911 que alertaba sobre el hombre ensangrentado afuera del local. Al ingresar al establecimiento, los policías encontraron a la madre y el padre de Dambrosio detrás del mostrador, ambos apuñalados en la garganta.

El ataque comenzó contra la madre

De acuerdo con la policía, Dambrosio atacó primero a su madre y luego se dirigió contra su padre con el mismo cuchillo.

Los investigadores revelaron además que, menos de 30 minutos antes del doble asesinato, el agresor habría entrado a una cafetería cercana, donde abofeteó las nalgas a una empleada, antes de conducir hasta la tienda de delicatessen.

El hombre fue detenido sin incidentes y posteriormente trasladado a un hospital para una evaluación psiquiátrica.

Estaba en libertad bajo fianza desde noviembre

En el momento del crimen, Dambrosio se encontraba en libertad bajo fianza por un incidente doméstico ocurrido el 14 de noviembre con uno de sus hermanos, hecho que derivó en una orden de protección.

Esa disputa había generado un distanciamiento entre el sospechoso y sus padres, según fuentes policiales citadas por FOX 5.

El hombre también había tenido encuentros previos con la justicia, incluidos arrestos en Florida.

Una comunidad consternada por la pérdida de una familia muy querida

La noticia provocó una profunda conmoción en Bethpage, donde las víctimas eran reconocidas por su trato amable y su generosidad con vecinos y clientes.

“Te daban lo que se ponía”, recordó Dan Harper, amigo de la pareja. “Si no tenías dinero para comer, te decían: págame mañana. Eran gente buena, despreocupada. No me imagino que esto pasara. Es horrible. Es desgarrador”.

La policía continúa investigando qué motivó al agresor a perpetrar el ataque contra sus propios padres en el negocio que la familia había levantado durante años.

