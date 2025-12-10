Panamá confirma amistoso contra Bolivia de cara al Mundial 2026

La selección mayor de fútbol de Panamá iniciará su calendario de preparación para el Mundial 2026 con un partido amistoso frente a Bolivia, programado para el 18 de enero en el Estadio IV Centenario de la ciudad boliviana de Tarija, confirmó este miércoles la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

La FPF destacó en su comunicado que “el encuentro, que no forma parte de las fechas FIFA, será disputado por un combinado panameño integrado exclusivamente por futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF)”, siguiendo la línea habitual de preparación del equipo canalero al inicio de cada año.

Antecedentes de amistosos con jugadores locales

En enero de 2025, Panamá jugó partidos de preparación con un plantel del ámbito local ante Universitario de Perú el 24 de enero y posteriormente frente a la selección de Chile en febrero.

“Una dinámica similar se vivió en 2022, cuando el conjunto panameño visitó a Perú en Lima para otro amistoso entre selecciones compuestas por jugadores del torneo doméstico”, señala la FPF.

Objetivos del amistoso contra Bolivia

El partido fuera de la fecha FIFA servirá al seleccionador Thomas Christiansen para ampliar la base de futbolistas y ajustar la planificación de cara al Mundial 2026, evaluando el rendimiento de los jugadores locales en un escenario internacional.

Posible revancha para Bolivia

Este enfrentamiento será la reedición del duelo entre ambas selecciones en territorio boliviano, donde Panamá se impuso 2-1 el 27 de agosto de 2023 en Cochabamba, con un doblete de Kahiser Lenis.

Por su parte, la selección boliviana se prepara para enfrentar a Surinam el 26 de marzo próximo en el repechaje continental por un cupo al Mundial 2026, lo que hace de este amistoso un encuentro estratégico para ambos equipos.

Seguir leyendo:

– México vs. Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal, Bélgica y Argentina, antes del Mundial

– Legendario futbolista de Estados Unidos analiza a los “gigantes” de Concacaf

– El grupo de México en el Mundial está definido, pero el responsable del arco aún no

– Al técnico de Sudáfrica no le preocupa que México sea local