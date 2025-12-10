Promotor critica a Bivol por evitar a Benavídez: “Canelo ruso”

El promotor Sampson Lewkowicz criticó a Dmitry Bivol –campeón unificado de peso semicompleto– por evitar la pelea con David Benavídez y lo comparó con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien hizo lo mismo, pero en 168 libras.

En un comunicado de prensa al que tuvo acceso The Ring, Lewkowicz aseguró que Bivol no quiso enfrentar a Benavídez porque sabe que perdería y cree que también dejará vacante el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando se ordene la pelea en 2026.

“Después de esperar tanto tiempo a Canelo, solo para que nos evitara a toda costa, David no volverá a esperar a nadie nunca más. Le ofrecimos a Bivol $8 millones de dólares para enfrentar a David el año pasado, y él decidió dejar vacante el título del CMB un día antes de la subasta programada en lugar de enfrentarlo. Beterbiev viene de una derrota (contra Bivol en febrero), así que, aparte del dinero, no aporta nada. Además, David quería al ganador de la revancha, no al perdedor. David detendría a Beterbiev”, dijo.

Dmitry Bivol dejó su cinturón del CMB vacante para hacer la trilogía con Beterbiev. Crédito: John Locher | AP

“La AMB nos ha garantizado que David es el campeón obligatorio para el ganador de Bivol-Beterbiev. Bivol tendrá que comportarse como un ‘Canelo ruso’ y dejar vacante otro título para evitar enfrentarse a David. No quiere pelear porque sabe que, cuando entrenaron, David le propinó una paliza y lo derribó. No tiene ninguna posibilidad de vencer a David. Eso se los aseguro. No tiene poder para mantener a David a raya, y recibirá una paliza brutal”, concluyó.

Según reportes, la AMB ordenará la pelea por el título indiscutible de peso semicompleto entre Bivol y Benavídez en el 2026, pero mientras espera que se confirme esto, el mexoamericano ya confirmó que en mayo subirá al ring contra Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, monarca unificado de las 200 libras.

El Monstruo Mexicano defendió su título de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Anthony Yarde el pasado mes de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, y aseguró que no esperará por nadie.

Recordemos que David Benavídez podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol, dueño de los otros tres cinturones de la categoría, en 2026, pero deberá esperar a ver si los rusos concretan o no la trilogía. Si la tercera pelea no sucede, el mexoamericano pelearía con alguno de los dos.

Zurdo Ramírez está contento por pelear con David Benavídez. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

