David Benavídez: Es una decepción no estar peleando con Bivol o Beterbiev

David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó estar decepcionado por no estar peleando a continuación contra el monarca unificado Dmitry Bivol o Artur Beterbiev.

En una entrevista con DAZN, Benavídez declaró que no quiere esperar tanto para pelear con Bivol o Beterbiev, pero mientras tanto se encargará de pelear contra los grandes peleadores de la categoría.

“Es una decepción no estar peleando contra esos tipos. Respeto que Bivol le conceda a Beterbiev la tercera pelea. Ahora pienso: ¿cuánto va a tardar eso? ¿Cuándo va a suceder? Esperamos todo un año y no pasó nada. Así que ahora estoy yendo por ahí y venciendo a los mejores de la división”, dijo.

Dmitry Bivol volverá al ring en 2026. Crédito: John Locher | AP

“Ahora estamos eliminando a los grandes peleadores que están alrededor, mientras esperamos a los grandes. Pensé que la pelea con Callum Smith sería un regalo para los fans, pero incluso la pelea con Anthony Yarde será un regalo para la afición. (…) Después de esta pelea, cuando logremos esta victoria, probablemente vayamos por Callum”, agregó.

El Monstruo Mexicano por ahora está concentrado en defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita. El mexoamericano es el favorito para ganar este combate a pesar de que el británico es uno de los rivales más peligrosos que ha enfrentado.

De salir victorioso, David Benavídez podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol, dueño de los otros tres cinturones de la categoría, a inicios de 2026. Los rusos tienen una trilogía pautada, pero por la lesión de espalda del excampeón unificado, el duelo se pospuso.

Si la tercera pelea no sucede, el mexoamericano pelearía con alguno de los dos. De lo contrario, buscará un duelo con Callum Smith a continuación.

Según reportes, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenará la pelea por el título indiscutible de peso semicompleto entre Bivol y Benavídez en el 2026, pero aún nada está confirmado.

Artur Beterbiev espera poder hacer la trilogía con Dmitry Bivol. Crédito: Frank Franklin II | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

