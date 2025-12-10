Susie Wiles anticipa que Donald Trump saldrá a hacer campaña rumbo a las elecciones intermedias

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, adelantó que el presidente Donald Trump saldrá a recorrer el país para apoyar al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias a celebrarse el próximo año.

Los descalabros que han tenido los republicanos en los procesos electorales efectuados en desde el mes pasado para elegir gobernadores en Virginia y Nueva Jersey, además de alcaldes en Nueva York y Miami, y un par de escaños en la Cámara de Representantes, tienen inquieto a Donald Trump, pues si la tendencia continúa el próximo año el daño para su partido podría ser mayor.

Quizá de ahí se desprende el hecho de que esté contemplando dividir su agenda entre la atención brindaba a los problemas del país y a los asuntos geopolíticos con la promoción de las campañas de algunos conservadores que participarán en los próximos comicios.

Durante una entrevista concedida al programa “The Mom View”, Susie Wiles, quien es considerada una de las asesoras más cercanas del jefe de la nación, adelantó que comenzarán a realizar los ajustes pertinentes para concretar la aparición de Trump en algunos eventos de promoción solicitando el voto la ciudadanía en varias ciudades.

“Vimos el martes de la semana pasada lo que pasa cuando no está en la boleta electoral ni activo. Todavía no se lo he dicho, pero va a hacer campaña como si fuera 2024 otra vez”, expresó.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca sabe que los resultados de las elecciones celebradas este año representan un llamado de atención para los conservadores. (Crédito: Evan Vucci / AP)

La aguerrida conservadora a quien el propio presidente definió como la “doncella de hielo”, subrayó que el objetivo de la nueva estrategia política consiste en volver a atraer a ciudadanos desinteresados por votar cuando el apellido Trump no figura en la boleta.

“Normalmente, en las elecciones intermedias no se trata de quién ocupa la Casa Blanca. Se localizan las elecciones y se mantiene a los funcionarios federales al margen. De hecho, vamos a darle la vuelta a eso y ponerlo en la boleta porque muchos de esos votantes poco propensos son votantes de Trump”, manifestó.

Desde la semana pasada, Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró que el Partido Republicano podría llevarse una dolorosa lección sino consigue convencer a los votantes con sus propuestas.

“Los republicanos tienen el problema de que Donald Trump ha creado una gran reserva de votantes, pero algunos de ellos son exclusivos del presidente. Votarán por Trump, y votarán por todos los republicanos cuando Trump esté en la boleta, pero si no está, algunos no votan. Una de las frustraciones con el Congreso es: ¿qué han hecho desde agosto?”, expuso.

