Cazzu comparte su experiencia paranormal durante su gira en México

La cantante argentina Cazzu compartió con sus seguidores en redes sociales una experiencia aterradora que vivió durante su gira “Latinaje” en América Latina, la cual rápidamente se viralizó. La artista relató en una entrevista para La Mega en Colombia un episodio sobrenatural que tuvo lugar durante su estancia en un hotel de la Ciudad de México.

Según Cazzu, después de una intensa jornada de trabajo, llegó a su habitación y se preparó para descansar. Sin embargo, lo que parecía una noche tranquila se convirtió en una pesadilla cuando las cortinas de su habitación, que funcionaban eléctricamente, se abrieron solas sin que nadie las tocara.



“Estaba a punto de dormirme, todo marchaba normal, y de repente me abrieron las cortinas… ¡yo estaba totalmente sola!”, relató la cantante.

La situación se tornó aún más desconcertante cuando Cazzu notó que, a pesar de haber dejado una pequeña luz encendida en la habitación, todo estaba apagado cuando las cortinas se movieron.

Atónita por lo ocurrido, decidió llamar a su compañero de gira, “Titi”, para que la acompañara y la ayudara a enfrentar la extraña presencia. Sin embargo, el fenómeno continuó, y las cortinas volvieron a abrirse ante la presencia de ambos.

En un giro aún más misterioso, Cazzu, dijo, que recibió un mensaje inesperado de una amiga, a quien describió como alguien con “poderes locos”.



La amiga le preguntó si todo estaba bien, y Cazzu, preocupada por lo ocurrido, respondió pidiendo ayuda. “Pum… me llega un mensaje de una amiga mía que tiene ahí unos poderes locos y me dijo: ‘¿Está todo bien?’, y yo… ‘Ayuda’”, comentó.

Cazzu calificó esa experiencia como paranormal y generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes han compartido sus propias teorías y comentarios sobre lo ocurrido.

