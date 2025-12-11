El programa de diversas universidades en California que convierte un estacionamiento en un espacio para vivir 

En medio de la creciente crisis de vivienda que afecta a estudiantes en California, una iniciativa universitaria ha comenzado a llamar la atención en todo el país. Se trata de un programa que permite a alumnos sin un hogar establepasar la noche en los estacionamientos del campus, una alternativa temporal que busca ofrecer seguridad y apoyo en situaciones de emergencia habitacional.

Aunque el título pueda sonar radical, es importante aclarar que no se trata de transformar físicamente un estacionamiento en viviendas, sino de habilitar estos espacios como zonas seguras para que estudiantes que viven en sus vehículos puedan dormir protegidos, con acceso a servicios básicos y supervisión institucional.

Un esfuerzo para atender la inseguridad habitacional estudiantil

De acuerdo con CalMatters, estas iniciativas, conocidas como programas de “estacionamiento seguro”, surgieron ante el aumento de alumnos que no pueden pagar una vivienda y recurren a dormir en sus autos. Uno de los ejemplos más citados es el Long Beach City College, que habilitó un estacionamiento nocturno con vigilancia, baños, duchas y conexión Wi-Fi para sus estudiantes sin hogar.

Varias universidades del estado se están evaluando o impulsando propuestas similares debido al alto costo de vivienda en California. Crédito: Shutterstock

Según CalMatters, el programa permite que los alumnos duerman con tranquilidad en sus vehículos durante la noche, accedan a instalaciones del campus por la mañana y reciban orientación institucional para buscar alternativas habitacionales a largo plazo.

La situación no es aislada. Informes citados por diversos medios indican que en varias universidades del estado se están evaluando o impulsando propuestas similares debido al alto costo de vivienda en California, que ha dejado a miles de estudiantes en riesgo de quedarse sin un lugar donde vivir.

Propuestas legislativas que han impulsado el debate

Aunque algunos proyectos de ley no han prosperado, legisladores de California han promovido iniciativas para que sistemas universitarios como California State University y Community Colleges habiliten estacionamientos como refugios temporales para quienes viven en sus coches.

Según CallMatters, estas propuestas buscan un marco autorizado y seguro para un fenómeno que ya ocurre de forma informal en todo el estado.

Sin embargo, no existe una política estatal que convierta estacionamientos en residencias permanentes: los programas vigentes y las propuestas legislativas solo contemplan alojamiento nocturno temporal, subraya el medio.

Un reflejo de una crisis mayor

La inseguridad habitacional afecta a un porcentaje cada vez mayor de estudiantes en California. De acuerdo con el mismo medio, el alza en los precios de renta y la falta de viviendas cercanas a los campus han dejado a muchos jóvenes dependiendo de soluciones improvisadas como dormir en vehículos, couch-surfing o estancias temporales en refugios.

Por ello, los programas de estacionamiento seguro han sido recibidos como una medida pragmática y urgente. Aunque no resuelven la crisis estructural, sí ofrecen un entorno controlado donde los estudiantes pueden mantenerse a salvo mientras continúan sus estudios.

Continúa leyendo:

Caen levemente precios de casas, y algunos aprovechan para comprar

Estudio de la NASA determina las zonas que más se hunden en California

Familias afectadas por incendios reciben ayuda para la hipoteca





