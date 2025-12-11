Errol Spence: Creo que Pitbull Cruz se llevó la victoria ante Roach

Errol Spence Jr. cree que Isaac ‘Pitbull’ Cruz se llevó la victoria frente a Lamont Roach Jr. –pelea que terminó en empate mayoritario– el pasado fin de semana en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

En declaraciones a la prensa recogidas por The Ring, Spence Jr. reconoció que el enfrentamiento estuvo muy reñido, pero piensa que Pitbull Cruz hizo lo necesario para ganar y espera que haya una revancha.

“Fue una buena pelea. Cruz hizo honor a su apodo de Pitbull, avanzando y lanzando muchos golpes. Lamont intentaba mantener la concentración. La verdad es que la tuve bastante reñida, pero creo que Cruz se llevó la victoria por la mínima. Ojalá tengan otra pelea y vuelvan a pelear”, continuó. “Fue una buena pelea”, dijo.

Pitbull Cruz cree que ganó la pelea con Lamont Roach Jr. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano a pesar de haberse roto la mano derecha en el quinto.

En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.

Tras conocerse el resultado -que mantuvo al mexicano como campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.

Lamont Roach peleó con la mano derecha lesionada. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, debutó en 140 libras e igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- ante el monarca mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.

