Ricky Montaner aclara “romance” con Sebastián Yatra tras polémica en redes
Ricky Montaner desató polémica al asegurar que tuvo un "romance" con Sebastián Yatra ¿qué pasó?
Las recientes declaraciones de Ricky Montaner sobre Sebastián Yatra desataron un torbellino de comentarios en redes sociales y medios internacionales, todo ocurrió tras su participación en el pódcast Kapra Diner, donde una broma dicha con tono serio terminó siendo interpretada literalmente por miles de usuarios, generando debate y especulación.
La frase que encendió las redes
Durante la entrevista, Montaner recordó la etapa creativa que compartió junto a Sebastián Yatra en 2018, cuando trabajaron en el éxito “Ya no tiene novio”. En medio de esa anécdota, lanzó una afirmación que rápidamente se volvió viral.
“Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta… donde escribíamos canciones casi como hacer el amor”, dijo.
Aunque era un comentario sarcástico, su tono serio provocó confusión. Más adelante continuó con la misma línea humorística.
“Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvimos a nuestra amistad”, aseguró.
De broma interna a escándalo internacional
El vieo circuló masivamente en redes, donde muchos creyeron que se trataba de una confesión real. Comentarios como “Ahora todo tiene sentido” y “de razón” inundaron las publicaciones.
Otros usuarios, en cambio, identificaron la ironía y recordaron que tanto Montaner como Yatra suelen bromear en entrevistas, especialmente al hablar de la intensidad creativa detrás de su colaboración.
El estilo narrativo de Ricky, sin cambiar el tono, hizo que el chiste pasara por una declaración seria, alimentando aún más la confusión.
Ricky Montaner aclara la situación
Ante el revuelo, el músico venezolano recurrió a sus redes para aclarar que todo fue una broma. Incluso contó que varios seguidores enviaron el fragmento a su padre, Ricardo Montaner, provocando risas en su familia.
Ricky reiteró que su vínculo con Yatra siempre ha sido estrictamente amistoso y profesional, sin ninguna relación sentimental detrás.
Una colaboración exitosa y una amistad sólida
Mau y Ricky y Sebastián Yatra han trabajado juntos en diversas ocasiones. Su proyecto más destacado, “Ya no tiene novio” (2018), nació de largas jornadas de composición y grabación donde la química musical fue clave para el éxito del tema.
A lo largo de los años, ambos artistas han mantenido una amistad cercana basada en su colaboración artística, sin antecedentes que apunten a un romance real.
La vida actual de Ricky Montaner
Mientras la anécdota continúa generando comentarios, Ricky Montaner disfruta de su vida personal junto a su esposa, la actriz y modelo argentina Stefanía Roitman, con quien contrajo matrimonio el 8 de enero de 2021. La pareja comparte frecuentemente proyectos, viajes y momentos cotidianos en redes sociales.
