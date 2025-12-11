Tigres de la UANL vs. Toluca: horarios, dónde ver y alineaciones probables del primer partido de la final del Apertura 2025

Este jueves 11 de diciembre se desarrollará el partido de ida de la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca visitarán el Estadio Universitario para medirse a los Tigres de la UANL. Antonio Mohamed y sus dirigidos van por el bicampeonato dentro de México.

Esta es una final inédita. Por primera vez en la historia del fútbol mexicano, los Tigres de la UANL y los Diablos Rojos del Toluca protagonizarán una final de la Liga MX. Este es un dato curioso porque son dos grande clubes ganadores dentro de México.

Los Tigres de la UANL tienen 8 títulos en sus vitrinas, el último de ellos fue en el Clausura 2023 contra las Chivas de Guadalajara. El Toluca tiene 11 campeonatos, el último de ellos fue en el reciente torneo Apertura 2025 en el que superaron al América con un 2-0 en el global.

Este es un duelo bastante parejo. En los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos conjuntos, los Tigres de la UANL acumulan dos victorias, Toluca tiene otros dos triunfos y el otro resultado restante fue un empate. Pero en las fases decisivas (Liguilla), los felinos han ganado seis de sus últimos siete cruces contra el Toluca.

El primer duelo será en el Estadio Universitario. El conjunto felino tiene un récord positivo en su casa. El club dirigido por Guido Pizarro tiene ocho partidos sin perder en condición de local (seis victorias y dos empates).

A pesar de que los felinos han mantenido una buena defensa en su estadio, se esperan goles en el Estadio Universitario. Ambos conjuntos tienen grandes protagonistas en el ataque: Juan Brunetta ha anotado 2 goles en sus últimos 3 partidos y Paulinho ha aportado 4 goles en sus últimos 7 duelos con el Toluca.

Con información de DataFactory.

Horario y dónde ver la Final del Apertura 2025

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET / 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes y Estrella TV.

Alineación probable de los Tigres de la UANL

Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfan, Fernando Gorriarán, Romulo, Diego Láinez, Ángel Correa, Juan Brunetta, y Andre Pierre -Gignac

Alineación probable del Toluca

Hugo González, Jesús Gallardo, Federico Pereira, Jesús Angulo, Santiago Simón, Everardo Lopez del Villar, Nicolás Castro, Marcel Ruiz, Franco Romero, Helinho y Paulinho.

