Uncharted EV: Subaru lanzó su SUV eléctrico más económico

Subaru llevaba meses generando expectativa sobre su nuevo SUV eléctrico. Aunque ya había mostrado su diseño, capacidades y propuesta mecánica, la marca había evitado revelar dos datos esenciales: fecha de llegada y precio.

Ahora, con la información finalmente sobre la mesa, queda claro que el Uncharted EV 2026 no solo se convierte en el vehículo más asequible de la línea electrificada de Subaru, sino también en uno de los modelos que podría atraer a un público nuevo dentro del segmento eléctrico.

Con un costo inicial de $34,995 dólares, el Uncharted EV se posiciona por debajo de la barrera de los $40,000 dólares, un punto clave para quienes buscan electrificación sin sacrificar presupuesto.

Subaru sabe que la competencia en este nivel de precio es fuerte, especialmente con rivales como el Hyundai Kona, Kia Niro o el Chevy Equinox EV, pero confía plenamente en que su propuesta de rendimiento y seguridad le dará una ventaja real.

Autonomía, batería y carga: lo que más interesa al comprador

Una batería eficiente con enfoque práctico

Uno de los puntos más comentados del Uncharted EV 2026 es su nuevo paquete de batería. El crossover utiliza una unidad de 74,7 kWh, desarrollada para maximizar eficiencia sin comprometer peso ni desempeño. Gracias a esta configuración, la versión de tracción delantera supera las 300 millas de autonomía por carga, mientras que las variantes Sport y GT, equipadas con tracción total, registran cifras superiores a las 285 millas.

Subaru incorpora además un sistema de preacondicionamiento que optimiza la temperatura de la batería para mejorar el rendimiento en climas fríos y permitir una carga más rápida en estaciones públicas.

Carga rápida y compatibilidad ampliada

Otro de sus grandes atributos es la capacidad de carga. Utilizando un cargador rápido de hasta 150 kW, el Uncharted EV puede pasar del 10% al 80% en tan solo 28 minutos. A esto se suma una ventaja estratégica: Subaru equipa todas las versiones con el puerto NACS, abriendo el acceso a más de 25,000 estaciones públicas en Estados Unidos, incluyendo la red Tesla Supercharger.

Esto convierte al Uncharted en uno de los eléctricos más accesibles con compatibilidad total con la infraestructura de carga más robusta del país.

Rendimiento con sello Subaru

Opciones para distintos tipos de conductor

Fiel al ADN de la marca, Subaru no renunció al desempeño. Las versiones Sport y GT cuentan con dos motores eléctricos que combinan 338 caballos de fuerza junto con el reconocido sistema Symmetrical All-Wheel Drive. A esto se suma el X-MODE Dual-Mode System, diseñado para mantener el control en superficies resbaladizas, pendientes pronunciadas o caminos de baja adherencia.

Para quienes buscan eficiencia y mayor alcance, la versión Premium FWD entrega 221 caballos de fuerza, sacrificando potencia en favor de un rango superior que supera por más de 30 millas a las versiones AWD.

Chasis optimizado y dinámica de manejo

El Subaru Uncharted EV está construido sobre una plataforma reforzada que integra la batería como parte estructural del vehículo, reduciendo el centro de gravedad y mejorando estabilidad. Cuenta con una suspensión de alto rendimiento, 8 pulgadas de altura libre al suelo y un enfoque orientado tanto al uso urbano como a la conducción fuera del pavimento.

Seguridad y tecnología para el día a día

Desde la versión de entrada, Subaru equipa el modelo con el sistema EyeSight, uno de los paquetes de asistencias a la conducción más completos del mercado. Entre las funciones disponibles se incluyen:

Frenado automático de emergencia.

Control crucero adaptativo.

Monitor de punto ciego.

Alerta de tráfico cruzado.

Asistente de mantenimiento de carril.

Esto convierte al Uncharted EV en uno de los modelos eléctricos compactos mejor equipados en seguridad activa sin necesidad de pagar opciones adicionales.

Versiones, precios y llegada a concesionarios

El Subaru Uncharted EV 2026 estará disponible en tres versiones:

Uncharted Premium FWD: desde $34,995 dólares.

Uncharted Sport AWD: desde $39,795 dólares.

Uncharted GT AWD: desde $43,795 dólares.

Subaru confirmó que su llegada a los concesionarios estadounidenses está programada para el primer trimestre de 2026, con disponibilidad completa a nivel nacional.

