Bella Hadid protagoniza romántica sesión de fotos junto a su novio mexicano, Adan Bañuelos

La modelo Bella Hadid se volvió el tema de conversación en redes sociales luego de reaparecer con una publicación en compañía de su pareja, el empresario ecuestre Adan Bañuelos, dando una mirada inédita a la conexión y romanticismo que caracteriza su relación. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

El “Ángel de Victoria’s Secret” recurrió a su cuenta de Instagram para compartir unas fotografías capturadas durante el evento organizado por su marca de fragancias Orabella, al cual acudió junto a su pareja.

Este avistamiento desató furor entre los fanáticos que asistieron a dicho llamado, pues antes de dar inicio a su meet & greet, Bella Hadid y Adan Bañuelos realizaron una sesión de fotos para la que protagonizaron un intercambio de sonrisas, miradas coquetas y hasta un beso.

Es así como la parejita posó frente a una camioneta Ford roja vintage decorada con motivos navideños que complementó de manera perfecta la estética western que ambos rockearon. En el caso de la joven se trató de un vestido full denim, que combinó con un abrigo beige con plumas en las mangas y botas vaqueras de tacón.

Por su parte, el empresario mexicoamericano portó una camisa café a juego con su texana, jeans y unas botas, así como su característico sombrero vaquero en color negro.

No pasó mucho tiempo antes de que la comunidad digital de la famosa se hiciera presente en la sección de comentarios con mensajes de apoyo y felicitación para la pareja, argumentando que su historia de amor es digna de película.

“Que este amor me ataque, amén”, “Que feliz y hermosa se ve al lado de Adan”, “Imagina decir ‘Bella Hadid es mi novia'”, “¡Dios mío! ¡¡Te ves tan feliz!! Tan feliz por ti, todo lo que necesitabas era un hombre mexicano” y “Un verdadero hombre que la adora y adora el suelo en el que camina, se le ve en sus ojos”, son algunos ejemplos de dicho furor.

Seguir leyendo:

• Bella Hadid revela su lucha contra la “ansiedad médica” por su enfermedad de Lyme

• ¿Por qué la modelo Bella Hadid fue hospitalizada de urgencia?

• Bella Hadid responde si está lista para ser mamá