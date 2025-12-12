El republicano Newt Gingrich advierte problemas para su partido si la economía no se recupera

Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes y quien en su momento fue considerado un peso completo de la política estadounidense, advierte problemas para su partido si no se recupera la economía

El conservador de 82 años se sumó a las voces que anticipan un escenario complejo y quizá hasta negativo para los candidatos republicanos envueltos en la disputa por algún cargo el siguiente año.

Consecuencia directa del incremento en los precios de la mayoría de los productos, en el costo de la energía, en el precio de los alquileres y viviendas, Gingrich asegura que se presenta un escenario quizá hasta desalentador para el partido dominante en la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado.

“Creo que es bastante sencillo. Si la economía se recupera, los republicanos conservarán la Cámara de Representantes y ampliarán su margen en el Senado; de lo contrario estarán en serios problemas”, señaló.

Por ello, el experimentado político de Pensilvania recomienda que el presidente Donald Trump continúe con su proyecto de disminuir el gasto público e incentivar a que se invierta más en el país para así generar empleo y prosperidad.

“Creo que el objetivo del presidente tiene que ser continuar recortando el gasto, seguir recortando las regulaciones, permitir que el gran y hermoso proyecto de ley entre en vigor el 1 de enero y continuar, en todo el mundo, promocionando la inversión en Estados Unidos y la compra de productos estadounidenses”, subrayó.

Newt Gingrich confía en las políticas impulsadas por Donald Trump pronto comenzarán a reflejarse en mejores condiciones de vida para los ciudadanos y eso evitará un descalabro republicano. (Crédito: Julia Nikhinson / AP)

El planteamiento de Newt Gingrich refuerza los comentarios emitidos por Ron DeSantis, gobernador de Florida, quien la semana pasada, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, exhortó a sus correligionarios de partido a concertarse en formular propuestas apegadas más a las necesidades de la ciudadanía y que contrasten claramente con las políticas de los demócratas, pues sólo esa la fórmula podrá ayudarlos a obtener buenos resultados en los comicios electorales.

“Simplemente creo que hay que ser audaz. Creo que hay que ser fuerte. Piensen en por qué hemos podido ganar con tanta fuerza en Florida. Es porque hay un marcado contraste entre lo que estamos haciendo y lo que representan los demócratas liberales. Una de las frustraciones con el Congreso es: ¿qué han hecho desde agosto?”, señaló.

