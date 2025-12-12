Roger Federer volverá a las canchas de tenis en Australia este 2026

Roger Federer volverá a pisar una cancha oficial en Melbourne. El suizo, retirado desde 2022, confirmó que participará en un partido de exhibición durante la ceremonia inaugural del Australian Open en enero de 2026. Su regreso, más simbólico que competitivo, marcará su primera aparición en el torneo desde 2020 y ya ha generado una oleada de reacciones entre aficionados y exjugadores.

El evento, según informó la organización del Grand Slam, reunirá a Federer con Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt. El escenario será la Rod Laver Arena, un lugar que el suizo conoce mejor que casi nadie. Allí levantó seis veces el trofeo y escribió algunos de los capítulos más celebrados de su carrera.

Federer recordó esos momentos con emoción. “Parece que ha pasado una vida desde que acuñé la frase ‘Happy Slam’ para el Abierto de Australia, y todavía me hace sonreír al recordar todos los momentos que he vivido aquí”, dijo al sitio oficial del torneo. Añadió que siempre sintió el apoyo del público australiano y que volver a esa pista es “uno de mis recuerdos más preciados de Grand Slam”.

El suizo también evocó sus victorias más recientes en el torneo. “Volver para ganar el Abierto en 2017 es uno de mis recuerdos más preciados de Grand Slam, y repetirlo en 2018 fue otro sueño hecho realidad en Melbourne. No veo la hora de regresar y crear más momentos fantásticos con todos los fans australianos”, afirmó.

Una trayectoria inolvidable en Melbourne

Craig Tiley, director del Abierto de Australia, señaló que la ceremonia inaugural combinará innovación y tradición, resaltando que Federer forma parte esencial de la historia del certamen. “Estoy encantado de que presentemos esta ceremonia inaugural tan especial del Abierto de Australia”, expresó. También destacó que ver nuevamente al suizo en la Rod Laver Arena será un momento de enorme significado para los aficionados.

La relación de Federer con el torneo abarca dos décadas completas. Entre 2000 y 2020 disputó todos los cuadros principales, desde su debut ante Michael Chang hasta sus duelos más memorables frente a íconos como Nadal, Djokovic y Murray. En sus primeros años avanzó gradualmente, alcanzando la tercera ronda en 2000 y 2001, para luego dar el salto definitivo en 2004, cuando ganó su primer título en Melbourne al vencer a Marat Safin.

Ese triunfo inició una era dominante. Federer volvió a coronarse en 2006 y 2007, superando a Marco Baghdatis y Fernando González. En 2010 añadió otro trofeo tras derrotar a Andy Murray en la final. La década siguiente incluyó tropiezos y desafíos, como la eliminación en tercera ronda en 2015 ante Andreas Seppi, pero también un renacer inesperado.

Ese renacer llegó en 2017, cuando Federer sorprendió al mundo regresando de una larga lesión y ganando un título épico frente a Rafael Nadal. Un año después, repitió la hazaña al vencer a Marin Cilic. Su última participación fue en 2020, alcanzando semifinales antes de caer ante Novak Djokovic.

En total, Federer suma 102 victorias, 15 derrotas y seis coronas en el Abierto de Australia. Su regreso, aunque sea en formato de exhibición, representa un homenaje a una historia irrepetible en Melbourne.



