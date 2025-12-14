Identifican a sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

Autoridades revelaron que la persona de interés en el tiroteo masivo mortal en la Universidad de Brown fue identificada como Benjamin Erickson, un hombre de 24 años de Wisconsin con posibles problemas de salud mental de larga data

Según las primeras versiones, las autoridades están investigando lo que podría ser un extenso historial de salud mental de Erickson, según las fuentes. También se investiga una conexión entre Erickson y la Universidad de Brown, añadieron.

De acuerdo a reportes de NBC News, altos funcionarios relacionados con la investigación, Erickson había servido varios años en el ejército estadounidense.

Dos personas murieron y otras nueve, todas ellas estudiantes, resultaron heridas en el ataque ocurrido alrededor de las 4 p. m. (9 p. m. hora del Reino Unido) del sábado.

El director del FBI, Kash Patel, publicó el domingo temprano los detalles de un arresto en un hotel Hampton Inn en Coventry, a unas 20 millas (32 kilómetros) de Providence, “basándose en una pista” de la policía de Providence.

Según una declaración proporcionada a NBC News por la portavoz del ejército, la teniente coronel Ruth Castro: “Benjamin W. Erickson fue soldado de infantería (11B) en el Ejército Regular desde mayo de 2021 hasta noviembre de 2024. No tiene despliegues y dejó el Ejército con el rango de especialista”.

Los registros públicos muestran que vivía en Washington DC en 2024 y también había residido en Wisconsin en 2020.

El jefe de policía de Providence, coronel Oscar Pérez, dijo a los periodistas el domingo que la investigación es “compleja” y avanza “extremadamente rápido”, pero se negó a dar más detalles.

El tiroteo ocurrió dentro de un aula en el primer piso del edificio de ingeniería Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga gran parte de los estudios e investigaciones de ingeniería y física de la universidad.

El rector de la Universidad de Brown, Frank Doyle, confirmó que los exámenes finales se estaban llevando a cabo en el edificio de ingeniería cuando el hombre armado abrió fuego.

Un oficial de policía informó a que el pistolero disparó más de 40 balas de 9 mm. No se ha recuperado ningún arma, pero los agentes incautaron dos cargadores.

Un video publicado por funcionarios muestra a un sospechoso caminando por una calle alejada del campus y doblando en una esquina, vestido con ropa oscura y holgada.

