Arrestan a dos hombres por matar a golpes a un joven de Rhode Island cerca de Times Square

Dos hombres fueron arrestados la mañana del martes por su presunta responsabilidad en el asesinato de Daevon Silva, un joven de 23 años originario de Pawtucket, Rhode Island, ocurrido el pasado 24 de noviembre cerca de Times Square, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los detenidos fueron identificados como Paul Ohore, de 32 años, y Alagie Jatta, de 29, ambos residentes del Bronx. Las autoridades indicaron que fueron capturados alrededor de las 6:50 a. m. en cumplimiento de órdenes judiciales y enfrentan cargos por asesinato.

El ataque ocurrió en plena madrugada

Según la investigación policial, Silva fue atacado poco después de la 1:00 a. m. en la intersección de West 49th Street y Seventh Avenue, una de las zonas más transitadas de Manhattan.

La víctima fue golpeada con un bate de béisbol y posteriormente apuñalada en la espalda y en el muslo derecho. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital Bellevue, donde fue declarada muerta.

Fuentes policiales señalaron que el hecho podría estar relacionado con un conflicto previo entre la víctima y al menos uno de los agresores, aunque el móvil exacto continúa bajo investigación.

Antecedentes de los sospechosos

De acuerdo con el NYPD, Alagie Jatta cuenta con cinco arrestos previos, incluido uno en noviembre de 2023 por posesión de armas. Además, fue detenido en febrero de 2022 por un presunto ataque con arma blanca contra un hombre de 55 años en el Bronx.

Por su parte, Paul Ohore había sido arrestado por última vez en 2019 por conducir con la matrícula suspendida y registra otros dos arrestos previos por posesión de armas, según la policía.

La víctima no tenía historial en Nueva York

Las autoridades indicaron que Silva no tenía antecedentes penales en la ciudad de Nueva York, aunque contaba con registros menores en Rhode Island, según fuentes cercanas a la investigación.

El caso ha generado preocupación por la violencia registrada en zonas altamente concurridas de Manhattan, mientras los sospechosos permanecen bajo custodia a la espera de su presentación ante un juez.

