Ilia Topuria denuncia intento de extorsión y frena su defensa del título UFC en 2026

El luchador español Ilia Topuria, actual campeón de UFC, hizo público este lunes un contundente comunicado en redes sociales en el que denuncia haber sido víctima de un intento de extorsión, situación que ha afectado directamente tanto a su vida personal como a su carrera deportiva.

El peleador, también conocido como “El Matador”, explicó que los hechos se han desarrollado durante los últimos meses y que incluyen amenazas relacionadas con acusaciones falsas, lo que lo ha llevado a tomar la decisión de renunciar temporalmente a defender su título y centrarse en el proceso judicial correspondiente.

Ilia Topuria denuncia presiones y amenazas personales

En su comunicado, Topuria explica el impacto que estas circunstancias han tenido en su vida:

“En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título. Algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente”.

El luchador asegura haber sufrido presiones intolerables, detallando la naturaleza de las amenazas:

“Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos”.

Proceso judicial y pruebas presentadas

Topuria subraya que los hechos denunciados cuentan con material probatorio sólido, el cual ya ha sido puesto en manos de la justicia:

“Todos ellos están perfectamente documentados -audios, mensajes, testimonios y vídeos- y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente, no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas”.

El peleador reconoce que había optado inicialmente por el silencio, pero decidió hablar públicamente por una razón clave:

“He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo“.

UFC toma decisiones deportivas ante su ausencia

Desde el punto de vista deportivo, la situación ha tenido consecuencias directas. Ilia Topuria no podrá defender su campeonato durante el primer trimestre de 2026, debido a la imposibilidad de entrenar con regularidad mientras atraviesa este conflicto personal y legal.

Ante este escenario, UFC optó por organizar un combate por el título interino de la división en el evento UFC 324, garantizando así la continuidad competitiva de la categoría.

Un mensaje final: confianza en la justicia

En la parte final de su comunicado, el campeón reafirma sus valores personales y su confianza en el sistema judicial:

“Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen saben que jamás he ejercido la violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad”, asegura.

Finalmente, Topuria pide respeto y adelanta que evitará hacer futuras declaraciones públicas sobre el caso:

“Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido. Como comprenderéis, por respeto a mis hijos y al proceso judicial, no haré más declaraciones. Solo pido que no se especule y que se respete la intimidad de mi familia en un momento tan delicado, algo que siempre habéis hecho y por lo que estoy profundamente agradecido. Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada”, concluye.

