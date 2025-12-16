Video: Cazzu celebra su cumpleaños 32 a lo grande y rodeada de mucho amor
Cazzu dio muchísimo de qué hablar con el atuendo con el que celebró su más reciente cumpleaños en medio de su disputa con Christian Nodal
La intérprete argentina Cazzu celebró este martes su llegada a los 32 años, pero los festejos comenzaron desde la noche del lunes, tal y como ella misma lo presumió en una serie de videos que compartió en sus redes sociales.
En uno de los videos, que fue retomado por ‘El Gordo y La Flaca’, se ve a ‘La Nena Trampa’ en un karaoke rodeada de sus amigos más cercanos, quienes estuvieron a su lado en un día tan importante para ella.
En el material se ve a la mamá de la pequeña Inti en los instantes previos a partir el pastel, el cual fue decorado por ella misma con frases alusivas a su música, y mientras sus distinguidos invitados le cantaban el ya tradicional ‘Cumpleaños Feliz’.
Gracias a ese video pudimos notar que ‘La Jefa’ se decantó por un outfit rojo, así como por pintarse unos ojos en el vientre y por ponerse unos cuernos en la cabeza, los cuales desataron el debate en las redes, pues no faltaron los que aseguraron que eran en alusión a Christian Nodal, su ex.
“Jejeje se montó los cuernos 😂. Ella es original. Muy relajada. 👏👏👏👏”, “Hasta los cachos le lucen 😍”, “Cazzu con los cachos que le montaron jajajaja ella siempre original🔥”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.
Así como hubo a quienes le llamó la atención sus cuernos, también hubo quienes destacaron la sensualidad de su atuendo.
“Cazzu es una mujer muy sexy…”, “Que vestimenta tan apropiada no deja nada a la imaginación”, “Felicidades a Cazzu, vive tú vida como quieras y vístete como te dé la gana. Las envidiosas sólo te van a criticar”, “Mi Cazzu eres tan sexy, original, toda una 👑👑 única 🔥❤️❤️❤️❤️❤️”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.
Sigue leyendo:
- Cazzu comparte su experiencia paranormal durante su gira en México
- Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara tras la petición de un acuerdo del cantante
- Cazzu descartó colaboración con Belinda: “No me parece el mejor momento”
- Christian Nodal demanda a Cazzu: revelan presuntos pagos en efectivo para la manutención de Inti ¿cuánto le dio?