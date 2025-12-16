Video: Cazzu celebra su cumpleaños 32 a lo grande y rodeada de mucho amor

La intérprete argentina Cazzu celebró este martes su llegada a los 32 años, pero los festejos comenzaron desde la noche del lunes, tal y como ella misma lo presumió en una serie de videos que compartió en sus redes sociales.

En uno de los videos, que fue retomado por ‘El Gordo y La Flaca’, se ve a ‘La Nena Trampa’ en un karaoke rodeada de sus amigos más cercanos, quienes estuvieron a su lado en un día tan importante para ella.

En el material se ve a la mamá de la pequeña Inti en los instantes previos a partir el pastel, el cual fue decorado por ella misma con frases alusivas a su música, y mientras sus distinguidos invitados le cantaban el ya tradicional ‘Cumpleaños Feliz’.

Gracias a ese video pudimos notar que ‘La Jefa’ se decantó por un outfit rojo, así como por pintarse unos ojos en el vientre y por ponerse unos cuernos en la cabeza, los cuales desataron el debate en las redes, pues no faltaron los que aseguraron que eran en alusión a Christian Nodal, su ex.

“Jejeje se montó los cuernos 😂. Ella es original. Muy relajada. 👏👏👏👏”, “Hasta los cachos le lucen 😍”, “Cazzu con los cachos que le montaron jajajaja ella siempre original🔥”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Así como hubo a quienes le llamó la atención sus cuernos, también hubo quienes destacaron la sensualidad de su atuendo.

“Cazzu es una mujer muy sexy…”, “Que vestimenta tan apropiada no deja nada a la imaginación”, “Felicidades a Cazzu, vive tú vida como quieras y vístete como te dé la gana. Las envidiosas sólo te van a criticar”, “Mi Cazzu eres tan sexy, original, toda una 👑👑 única 🔥❤️❤️❤️❤️❤️”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Sigue leyendo: