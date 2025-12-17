Colombiana que se autodeportó con CBP Home revela cuándo recibió los $1,000 y cómo los retiró

Una inmigrante colombiana, que se identificó en TikTok como Katherine, decidió contar su experiencia sobre cómo y cuándo recibió los $1,000 que promete el gobierno estadounidense, luego de cumplir la autodeportación desde EE.UU. a través de la aplicación CBP Home.

Este programa, impulsado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), otorga a cualquier inmigrante indocumentado la opción de autodeportarse, a cambio de varios beneficios, entre ellos el dinero y un pasaje aéreo para su repatriación, sin arrestos ni restricciones.

A través de varios videos, la joven explicó cómo se produjo su salida de Estados Unidos y ofreció detalles que no suelen aparecer en la información oficial, lo que despertó interés entre usuarios que evalúan esta alternativa.

Cuándo y cómo recibió los $1,000 del programa CBP Home

En uno de sus clips más vistos, Katherine confirmó que el código para cobrar el dinero le llegó mientras todavía se encontraba en tránsito hacia Colombia.

Al día siguiente de su arribo al país suramericano, acudió a una sucursal de Western Union para retirar el efectivo. Allí tomó un turno y esperó varias horas.

Cuando finalmente fue llamada, aseguró que el trámite fue directo. Entregó sus datos personales y el código que había recibido previamente desde el programa. No le solicitaron documentos adicionales ni justificantes extra. La migrante resumió el momento con una frase clara: “Di mis datos, el código y listo”.

En el video, Katherine mostró el comprobante del retiro y confirmó que el monto recibido fue de 3,731,000 pesos colombianos, una cifra equivalente a los $1,000 dólares anunciados por CBP Home al finalizar el proceso de retorno voluntario.

@katherine2726rs Si recibí los 1000 dólares de la app CBP HOME 🇺🇸🤭🙌🏻. Cuando iba de camino a colombia ya me habían enviado el correo con el código que los mil dólares ya estaban depositados. 🇨🇴 #cbp #usa #colombia ♬ sonido original – Katha❤️‍🩹

“Tuve que descargar la aplicación, llenar todos mis datos personales, mi correo, y después recibí un correo electrónico pidiéndome más información”, relató.

Ese intercambio incluyó el envío de documentos personales, una fotografía de su cédula y la fecha estimada en la que planeaba viajar. Tras completar esos pasos, el trámite avanzó hasta que surgió un inconveniente inesperado.

El problema con su pasaporte que frenó la autodeportación

En otro de sus videos, Katherine también contó que proceso se detuvo cuando desde CBP Home le solicitaron su pasaporte. Explicó que el documento había quedado retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita migratoria previa.

A partir de ahí, comenzó una serie de llamadas y gestiones. Finalmente, un oficial de ICE de otra ciudad intervino y logró ubicar el pasaporte, que se encontraba retenido en San Francisco, California.

Días después, el documento fue enviado a Portland, ciudad donde residía la inmigrante. Una vez que lo recuperó en la oficina correspondiente, el trámite con CBP Home quedó prácticamente cerrado y solo restó esperar la fecha asignada para abordar el vuelo de regreso a Colombia.

Desde su sitio web, el DHS destaca: “El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado una oportunidad histórica para que los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos reciban viaje libre de costo, condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal y un bono de salida de $1,000 para facilitar su viaje de regreso a su país de origen u otro país en el que tengan estatus legal a través de la aplicación móvil CBP Home”.

Te puede interesar:

· Agente migratorio de CBP es acusado de agredir sexualmente y de robar a varias mujeres en Chicago

· Inmigrante con Green Card en trámite es detenido por CBP mientras paseaba en bicicleta

· Mujer con Green Card es detenida en un aeropuerto: se perdió al nacimiento de su nieto