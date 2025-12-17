Los padres de familia estadounidenses están preocupados por la forma en que Trump gestiona la economía

Al darse cuenta que el coste de vida se ha incrementado y el dinero ya no les alcanza para cubrir sus necesidades como antes lo hacían, un amplio sector padres de familia estadounidenses no sólo está preocupado si que desaprueba la forma en cómo Donald Trump gestiona la economía, esto de acuerdo con los datos que arroja una encuesta llevada por la Unión Nacional de Padres (NPU).

El sondeo practicado a 1,516 padres de alumnos de escuelas públicas desde jardín de infancia hasta el 12º grado en todo el país, reveló que 25% de las personas consultadas enfrenta dificultades para pagar las necesidades básicas y únicamente 36% reconoce estar en posibilidad de cubrirlas con un cierto porcentaje de dinero sobrándole en el bolsillo.

Entre los padres de familia con mayor dificultad para salir adelante frente al incremento en el coste de vida registrado en lo que va del año, 81% coincidió en que las compras diarias de alimentos y la gasolina son lo más complicado que les resulta pagar.

Sin embargo, el pago de una vivienda o el alquiler también resultan algo complejo de cubrir para 72% de los entrevistados.

Con respecto a la asistencia sanitaria o el seguro médico, esto resulta un gran problema de resolver para 69% de los padres de familia.

Bajo la óptica de Keri Rodrigues, presidenta de la Unión Nacional de Padres, los resultados de la encuesta señalan que muchas personas que asumen el rol de fungir como cabezas de familia ya están en crisis.

“¿Podemos ser realistas por un momento? Los padres no están viviendo una recuperación económica, sino una crisis económica.

Si se quiere comprender la economía real, es hora de cumplir la promesa de escuchar a las familias, no a Wall Street.

Cuando uno de cada cuatro padres tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas, se trata de una situación de máxima gravedad.

El alquiler, la compra y el coste de la asistencia sanitaria mantienen a las familias despiertas por la noche, preguntándose cómo van a llegar a fin de mes. Esa es la situación real de nuestra economía. Es hora de poner fin al gaslighting económico de las familias estadounidenses”, señaló a través de un comunicado.

Donald Trump insiste en que la economía marcha bien, aunque a las familias les esté resultando una odisea cubrir sus gastos más básicos. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Consultados con respecto a lo que debería ser la prioridad de la actual administración federal, 93% afirma que mejorar el coste de la vida de las familias con hijos.

No obstante, el acceso a la alimentación y la nutrición, también resulta clave para 93%; y el coste, así como el acceso a los servicios de guardería son prioritarios para 84%.

Basados en los resultados del trabajo de Donald Trump, 51% de los jefes de familia consultados desaprueba la forma en que el republicano gestiona la economia; en tanto que 35% lo desaprueba rotundamente; y 46% incluso afirma que sus políticas económicas han empeorado su situación financiera.

A partir de las opiniones recabadas, Keri Rodrigues concluye que el gobierno debería voltear más hacia las necesidades de las familias en lugar de enfocarse en otros asuntos de menor importancia en este momento.

“Los padres no quieren que Donald Trump y JD Vance les den lecciones. Lo que pedimos es ayuda.

En lugar de malgastar el dinero de los contribuyentes en salones de baile ridículamente grandes, centrémonos en hacer algo real para reducir los costes que afectan a las familias cada semana y abordemos la inminente crisis de los costes sanitarios que está a punto de golpear a las familias estadounidenses como un tsunami de dolor que vemos venir en cualquier momento. Eso sería poner a los estadounidenses en primer lugar”, concluyó.

