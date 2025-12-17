Muere Gil Gerard, estrella de ‘Buck Rogers’, a causa de un cáncer extremadamente agresivo

El actor Gil Gerard, quien diera vida al capitán William ‘Buck’ Rogers en la serie ochentera ’Buck Rogers in the 25th Century’, murió la mañana del martes 16 de diciembre en Georgia, Estados Unidos.

La noticia sobre su deceso fue dada a conocer por Janet Gerard, su esposa, por medio de una publicación realizada en su cuenta de Facebook.

Janet compartió que el histrión, quien tenía 82 años, murió tras perder la lucha contra un extraño y muy agresivo tipo de cáncer.

“Esta mañana temprano, Gil, mi alma gemela, perdió la batalla contra un cáncer raro y extremadamente agresivo. Desde que supimos que algo andaba mal hasta su muerte, esta mañana, solo pasaron unos días. No importa cuántos años haya pasado con él, siempre habrían sido suficientes. Abraza a los que tienes con fuerza y ​​ámalos con fervor”, se lee en el primer texto con el que su viuda dio la lamentable noticia.

En un texto posterior detalló que ella estuvo a lado del actor hasta su muerte en cuidados paliativos y compartió las últimas palabras que él dijo y que quería que vieran la luz tras su partida.

“Si estás leyendo esto, Janet lo publicó tal como se lo pedí. Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que he tenido, la gente que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en este planeta sean profundamente satisfactorios.

Mi viaje me ha llevado de Arkansas a Nueva York, a Los Ángeles y, finalmente, a mi hogar en el norte de Georgia con mi increíble esposa, Janet, con quien llevo 18 años. Ha sido un viaje maravilloso, pero inevitablemente llega a su fin. No pierdas el tiempo en nada que no te emocione, ni te traiga amor. Nos vemos en algún lugar del cosmos”, fueron las palabras con las que Gil Gerard decidió despedirse.

¿Quién fue Gil Gerard?

Gil Gerard nació el 23 de enero de 1943 en Little Rock, Arkansas, y era el menor de tres hermanos. Su madre era instructora de colegio y su padre era un vendedor de cuchillos.

Estudió en Little Rock Catholic High School y en el Arkansas State Teacher College, pero abandonó sus estudios. En 1969 se mudó a Nueva York donde asistió a la American Musical and Dramatic Academy.

Durante sus primeros meses en La Gran Manzana se vio obligada a conducir un taxi nocturno, siendo ahí que conoció a una pasajera que le ofreció hacer un pequeño papel en la película ‘Love Story’, sin embargo, su intervención fue cortada y no apareció en la película que salió en pantalla.

En la década de los 70 participó en cerca de 400 comerciales y en diversas películas y proyectos televisivos, como ‘The Doctors’, una serie que estuvo en pantalla de 1973 a 1976.

También apareció en ‘Man on a Swing’, ‘Airport ’77’, ‘Hooch’ y en ’Buck Rogers in the 25th Century’, un proyecto que surgió tras el éxito de ‘Star Wars’ y que en un inicio había rechazado, pero afortunadamente para él, y su carrera, sí terminó realizando.

