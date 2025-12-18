Jaime Munguía responde a reto de Diego Pacheco

Jaime Munguía respondió al reto que Diego Pacheco le hizo después de vencer a Kevin Lele Sadjo el pasado fin de semana y aseguró que también está interesado en enfrentarlo porque sería una muy buena pelea.

En declaraciones a Frontera TV, Munguía indicó que Pacheco es un gran peleador, pero que por los momentos Christian Mbilli -campeón interino de 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- es su principal objetivo para su regreso al ring.

“Yo creo que Mbilli me gusta ahorita, creo que es una buena pelea. Pacheco también yo creo que es muy buen peleador y estaría muy buena también la pelea”, dijo.

Diego takes the W via decision 👊#PachecoSadjo ◾ pic.twitter.com/4sffIGVdj1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 14, 2025

Esta no es la primera vez que Diego Pacheco llama a Jaime Munguía. Antes de la derrota contra Bruno Surace, el mexoamericano mostró interés en la pelea. Por los momentos habrá que esperar a ver si esto se hace realidad, ya que el nativo de Tijuana se encuentra en negociaciones para enfrentar a Christian Mbilli.

En su última pelea celebrada en mayo, Munguía dominó a Surace y lo venció por decisión unánime de los jueces en el Riad, Arabia Saudita, para vengar la derrota por nocaut que le propinó en diciembre del 2024.

Poco después Munguía dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en las pruebas A y B luego de su victoria sobre el francés. Tras cuatro meses de investigaciones, el CMB comprobó que los suplementos contaminados no influyeron en el rendimiento del mexicano y pudo declararse su inocencia.

Bruno Surace y Jaime Munguía (der.) durante los primeros rounds de su pelea en Riad, la cual fue muy táctica. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

Por su parte, Diego Pacheco, de 24 años, superó una caída y pudo vencer a Kevin Lele Sadjo en las tarjetas de los jueces. El peleador mexoamericano mantuvo su invicto en el deporte y ahora cuenta con marca de 25 victorias, 18 de ellas por nocaut.

