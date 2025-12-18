¿Qué días se realizarán los últimos pagos del Seguro Social?

A medida que se acerca el fin de año, la Administración de la Seguridad Social (SSA) continúa distribuyendo los pagos a los jubilados y beneficiarios de los programas sociales, cumpliendo con el cronograma asignado para el mes de diciembre.

De acuerdo con el calendario de la SSA, queda todavía una ronda de pagos para los jubilados después de mayo de 1997. En este sentido, la distribución se realizará el próximo miércoles 24 de diciembre para los nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Los montos asignados dependerán de las edades de jubilación. Los adultos mayores jubilados a los 62 años reciben $2,000 dólares, los de 65 años obtienen $3,000 dólares, y los de 70 años $5,000 dólares.

Un segundo cheque a los beneficiarios del SSI

También durante este mes se espera un segundo cheque para los asegurados del Programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), el cual se enviará el 31 de diciembre.

Este cheque no es un dinero adicional, sino el pago que corresponde al mes de enero. La entidad adelantó el día de distribución a estos beneficiarios, ya que coincide con un feriado. Los montos van desde los $900 dólares a los $1,400 dólares mensuales, dependiendo de su estatus social.

El próximo año debido al ajuste del Costo de Vida (COLA) tanto los jubilados como los beneficiarios de los programas sociales obtendrán aumentos en sus pagos mensuales.

Sigue leyendo: