Comité Nacional Demócrata decide no publicar el análisis de sus derrotas electorales sufridas en 2024

Bajo el argumento de que no le aporta nada positivo a su intento de recuperar el Congreso y a la lucha que tendrá en los comicios electorales del año entrante, el Comité Nacional Demócrata (DNC) anunció que no publicará el análisis de sus derrotas electorales sufridas en 2024.

A través de un comunicado, Ken Martin, presidente del DNC, señaló que el enfoque de la restructuración implementada en su partido consiste en ver al futuro y ya voltear hacia atrás, pues el tiempo es un recurso valioso que no debe desperdiciarse en cosas sin remedio.

“Aquí está nuestra guía: ¿nos ayuda esto a ganar? Si la respuesta es no, es una distracción de la misión principal.

En nuestras conversaciones con las partes interesadas de todo el ecosistema demócrata, estamos alineados en lo que es importante, y eso es aprender del pasado y ganar el futuro”, indicó.

Aunque en noviembre del año pasado, con Kamala Harris como candidata presidencial y una histórica recaudación de más $1,000 millones de dólares, los demócratas fueron literalmente sepultados al perder la Casa Blanca y el Congreso, su nuevo posicionamiento de no hablar de ello obedece a las victorias que obtuvieron 12 meses después al obtener las gubernaturas de Pensilvania y Virginia, así como las alcaldías de Nueva York y Miami.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, considera que no resulta necesario hablar más sobre la pérdida de la presidencia y se concentra en continuar con la reconstrucción de su partido. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Sin embargo, David Hogg, activista que fungió como vicepresidente del DNC durante un breve periodo, les reprochó a los demócratas por lo que considera una falta de transparencia hacia sus votantes.

“Me postulé para vicepresidente del Comité Nacional Demócrata tras sufrir pérdidas masivas en 2024 porque creía que necesitábamos un cambio en nuestro partido. Ahora, están falsificando la autopsia de las elecciones que nos dieron a Trump 2.0. Si los líderes del partido no toman las medidas necesarias para reconstruirnos en una coalición ganadora, tomaremos las riendas”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Cabe señalar que hace unos días, durante su intervención en el podcast “At Our Table with Jaime Harrison”, Kamala Harris también les recriminó a sus líderes demócratas continuar atados a las prácticas del pasado, las cuales han provocado su distanciamiento con el electorado.

“De alguna manera, estamos muy estancados en el pasado, y por eso no hablamos de una manera que suene auténtica, identificable o simplemente relevante. Tenemos que hablar de este momento”, expuso.

