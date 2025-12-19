Stephany Abasali denuncia irregularidades en Miss Universe Venezuela

Un nuevo capítulo ha dado inicio en el drama de Miss Universo; ahora en su edición Venezuela luego de que la representante del certamen 2025, Stephany Abasali, reveló los obstáculos que enfrentó gracias a la organización durante su preparación para el certamen internacional en Tailandia.

La ola de revelaciones se dieron durante su paso por el podcast de su compatriota Rodner Figueroa. En la charla, la reina de belleza rompió el silencio sobre el trato, que calificó como “hostil”, recibido por parte de la organización nacional, señalando directamente a la directora actual, Nina Sicilia.

De acuerdo con la joven, desde el día uno de su reinado vivió varios desaires por parte de los directivos. Estos fueron desde ignorar sus “buenos días”, hasta limitar el uso de su banda y corona de Miss Universe Venezuela por que “la directora no permitía que nadie brillara más que ella”, declaró Abasali.

Visiblemente afectada, la segunda finalista de Miss Universe 2025 confesó que la situación llegó al extremo de sentir que buscaban “hacerle la vida imposible” y “quebrantar su voluntad” dentro de su organización nacional.

Sin embargo, los conflictos no se limitaron al trato y gestión de su reinado, pues Stephany Abasali también denunció una grave falta de apoyo económico durante su entrenamiento y paso por el certamen de Miss Universe en Tailandia.

A pesar de esta serie de trabas en su preparación, la modelo decidió continuar con su reinado para poder representar dignamente a su país Venezuela: “Era algo que afectaba a los mismos trabajadores, al mismo staff, al mismo personal”, recalcó.

Stephany Anasazi finalizó su entrevista asegurando que su única intención es dar visibilidad a “la realidad de lo que ocurre detrás de la banda” y advertir a futuras aspirantes a este concurso sobre los desafíos a los que podrían enfrentarse: “No voy a quedarme con la boca cerrada porque esto no es correcto”, sentenció

