Volkswagen ya encontró la fórmula del eléctrico asequible

Fabricar autos eléctricos fue para Volkswagen durante mucho tiempo, más una apuesta estratégica que un negocio rentable. En los primeros pasos de la electrificación en Europa, la marca alemana llegó a asumir pérdidas significativas por cada unidad vendida, especialmente con modelos urbanos como el e-Up!, concebidos más como laboratorios rodantes que como productos lucrativos.

Aquella etapa sirvió para adquirir experiencia, pero también dejó claro que el futuro eléctrico solo sería viable si se lograba un recorte profundo de los costes de producción.

Hoy, el panorama es muy distinto. Volkswagen afirma haber dado un golpe decisivo sobre la mesa al convertirse en uno de los fabricantes que más ha avanzado en la reducción de costes industriales ligados al coche eléctrico. El objetivo ya no es simplemente cumplir con normativas o ganar tiempo frente a la competencia, sino vender vehículos eléctricos populares sin sacrificar rentabilidad.

Un 30% menos de costes: la clave del cambio

El punto de inflexión llega con una cifra concreta: 30%. Según confirmó el director ejecutivo de la marca, Thomas Schäfer, Volkswagen ha logrado reducir en ese porcentaje los costes medios de producción en varias de sus plantas europeas. Así lo explicó en una entrevista concedida a Auto Motor und Sport, donde dejó claro que este avance es esencial para el futuro de la compañía.

“Todavía tenemos un camino por recorrer, pero juntos queremos demostrar que es posibles desarrollar y construir coches competitivos en Alemania”, aseguró el CEO, subrayando que la eficiencia no es fruto de una sola medida, sino de una transformación profunda de procesos, estructuras y decisiones laborales.

Las fábricas de Wolfsburgo, Emden y Zwickau han sido clave en este proceso. Allí se han optimizado líneas de producción, se han renegociado acuerdos internos y se han introducido métodos de trabajo más flexibles, orientados específicamente a la fabricación de vehículos eléctricos.

El objetivo: eléctricos verdaderamente populares

El impacto de esta reducción de costes se verá reflejado directamente en los próximos lanzamientos de la marca. Volkswagen prepara una ofensiva de modelos eléctricos pequeños y urbanos que buscan competir en precio con vehículos de combustión tradicionales. Entre ellos destacan el futuro ID. Polo y el ID.1, previsto para llegar en 2027.

Según los planes de la compañía, el ID. Polo debería situarse por debajo de los $27,000 dólares, mientras que el ID.1 apuntará a un precio de entrada inferior a los $22,000 dólares. Estas cifras los colocan en una franja hasta ahora muy difícil de alcanzar para los coches eléctricos producidos en Europa, especialmente manteniendo estándares de calidad y seguridad elevados.

Este escalonamiento no es casual. Volkswagen ha observado atentamente los movimientos de sus rivales y sabe que el precio es el factor decisivo para masificar la electrificación. Marcas como Renault ya han anunciado estrategias similares con modelos eléctricos compactos pensados para el gran público, lo que ha acelerado la necesidad de reaccionar.

Decisiones difíciles para reducir gastos

La reducción del 30% en los costes no ha llegado únicamente por el uso de materiales más económicos o por mejoras tecnológicas. Una parte importante del ajuste ha sido laboral. En los últimos meses, alrededor de 25,000 trabajadores han firmado acuerdos de jubilación parcial o indemnizaciones por despido, como parte de un plan más amplio de reestructuración.

Este proceso se enmarca en una crisis económica que la marca afrontó a finales de 2024, cuando se anunció la necesidad de recortar hasta 35,000 empleos de aquí a 2030. El objetivo de estas medidas es reducir drásticamente los costes estructurales de la empresa y asegurar su viabilidad a largo plazo en un mercado cada vez más competitivo.

Aunque estas decisiones han generado debate y tensiones internas, desde la dirección de Volkswagen insisten en que eran inevitables para garantizar el futuro industrial de la compañía en Europa.

Electrificación sin marcha atrás

Todo esto ocurre en un contexto político cambiante. La Unión Europea ha suavizado recientemente su postura sobre la prohibición total de los motores de combustión en 2035, lo que algunos interpretaron como una oportunidad para ralentizar la transición eléctrica. Sin embargo, Volkswagen no parece dispuesta a frenar.

Thomas Schäfer ha sido tajante al respecto y ha descartado reducir el ritmo de desarrollo de vehículos cero emisiones. También negó que la marca vaya a ofrecer motores de gasolina en su nueva familia de modelos pequeños eléctricos, como el ID. Polo, el ID. Cross o el ID.1. “Esto no tendría sentido debido a las regulaciones de emisiones y sería demasiado caro para los consumidores”, explicó el directivo.

