Autoridades de Florida logran recuperar a 43 niños desaparecidos

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), junto con más agencias, realizaron el operativo Luces del Norte para localizar a niños reportados como desaparecidos y resultó en la recuperación de 43 niños en 14 condados del norte de Florida.

El operativo incluyó un grupo de trabajo integral y multidisciplinario de agencias gubernamentales federales, estatales y locales, así como servicios sociales, la comunidad médica y organizaciones no gubernamentales, informó USMS en un comunicado.

El operativo duró dos semanas

“La planificación y coordinación operativas condujeron a la ejecución de una iniciativa de dos semanas destinada a recuperar o localizar de forma segura a los jóvenes en situación de desaparición crítica”, indicaron.

“El Servicio de Alguaciles define a los menores en situación de desaparición crítica como aquellos en riesgo de delitos violentos o con otros factores de riesgo elevados, como abuso de sustancias, explotación sexual, exposición a la delincuencia o violencia doméstica“, añadieron.

Las autoridades explicaron que una iniciativa de esta magnitud no se había llevado a cabo en el norte de Florida, además etuvieron involucradas más de 80 personas de 25 agencias diferentes, incluyendo fuerzas del orden, servicios sociales, fiscalías federales y estatales, así como organizaciones sin fines de lucro.

Nueve personas arrestadas

“Esta operación tenía tres objetivos principales: recuperar a jóvenes gravemente desaparecidos, brindarles servicios esenciales, incluyendo una colocación adecuada, y disuadir la actividad delictiva relacionada con la explotación de las vulnerabilidades de los niños desaparecidos”.

Además de recuperar a los menores, también arrestaron a nueve personas, algunos de ellos podrían estar acusados de trata de personas, poner en peligro a menores e interferencia con la custodia.

Durante esta operación, se recuperaron niños del norte de Florida, y también en otros estados, como Tennessee, Misisipi y Luisiana.

Exitoso operativo en Florida

“Esta fue la operación más exitosa jamás realizada en el norte de Florida para encontrar a un niño desaparecido. Gracias a la incansable dedicación de los alguaciles estadounidenses y nuestros aliados en las fuerzas del orden, 43 niños en peligro ahora estarán sanos y salvos en casa durante las fiestas”, declaró Greg Leljedal, alguacil estadounidense interino del Distrito Norte de Florida.

“Los niños recuperados tenían entre un año y medio y 17 años. Esta operación no solo se centró en encontrarlos, sino también en brindarles atención física y psicológica inmediata para ayudarlos a comenzar su camino hacia la sanación”, añadió Leljedal.

Nicholas G. Ingegno, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional declaró que “la recuperación de más de cuarenta niños desaparecidos refleja el compromiso inquebrantable y el trabajo en equipo de las fuerzas del orden”.

Los niños recuperados recibieron recursos médicos, alimentación, servicios sociales y defensores de la infancia. Los socios de bienestar infantil y servicios sociales de la Operación Luces del Norte dijeron sentirse satisfechos por los logros del operativo.

