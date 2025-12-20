Powerball llega a $1,500 millones: qué tienes que hacer para ganar

La expectativa crece en todo Estados Unidos mientras el premio mayor de Powerball alcanza una cifra que parece sacada de una película. Justo antes de Navidad, el bote estimado llegó a los $1,500 millones de dólares, despertando todo tipo de interés en millones de hogares que sueñan cambiar su vida con ese dinero. La gran pregunta se repite en todas partes: qué se necesita para ganar.

El aumento no es casual. Powerball atraviesa una de las rachas sin ganador más largas de su historia reciente. Ya son más de 40 sorteos consecutivos sin que alguien acierte la combinación completa. Cada sorteo sin vencedor empuja el premio a niveles históricos y mantiene viva la atención nacional.

Un premio gigantesco, pero difícil de alcanzar

Ganar el jackpot de Powerball sigue siendo extremadamente improbable. Las probabilidades se mantienen en 1 entre 292.2 millones por boleto de $2 dólares. Aun así, el tamaño del premio cambia la percepción del riesgo para muchos jugadores, sobre todo cuando el monto supera los mil millones de dólares.

Aunque el premio mayor se resiste, sí han aparecido ganadores de premios secundarios. En estados como Nueva York, Connecticut, Pensilvania y Tennessee, varios boletos acertaron cinco números sin la Powerball. Algunos premios superaron el millón de dólares, especialmente con el uso del multiplicador Power Play.

Los números más recientes y lo que sigue

El sorteo del 17 de diciembre de 2025 dejó la combinación 25, 33, 53, 62 y 66, con Powerball 17. El multiplicador Power Play fue de 4x. No hubo ganador del premio mayor, lo que permitió que el bote siguiera creciendo.

La próxima oportunidad será el sábado 20 de diciembre de 2025 a las 10:59 p.m. ET. El premio estimado se mantiene en $1,500 millones de dólares.

El valor en efectivo ronda los $686.5 millones de dólares, antes de impuestos.

Estados ganadores y rachas recientes

Aunque estados como California, Florida, Tennessee y Oregón suelen aparecer en el historial de ganadores, el sistema es completamente aleatorio. En 2025 ya se registraron cuatro premios mayores, repartidos entre Oregón, Kentucky y California, además de un sorteo de más de $500 millones de dólares en marzo.

Desde septiembre, nadie ha reclamado el bote. Esa acumulación constante ha colocado al premio actual entre los 10 más grandes en la historia de la lotería en Estados Unidos.

Cómo funciona Powerball

Powerball es un juego de azar disponible en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Cada jugada cuesta $2 dólares. El sistema consiste en seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número rojo, el Powerball, del 1 al 26.

Existe una opción adicional llamada Power Play, que por $1 dólar extra puede multiplicar los premios secundarios por 2x, 3x, 4x, 5x o hasta 10x. El premio mayor no se multiplica.

También está disponible el Quick Pick, donde la máquina elige los números al azar.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados por la noche.

Antes de participar, es clave recordar que la lotería está permitida solo para mayores de 18 años y que debe tomarse como entretenimiento, no como un plan financiero. Recuerda que es un juego de azar, y la compra de boletos de lotería debe ser con miras de algo lúdico, no como inversión, porque las probabilidades están en tu contra. Evita tomar decisiones impulsivas en medio de la fiebre por el premio.

