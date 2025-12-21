American Airlines dejará de ofrecerle millas y tarifas económicas a miembros del programa de fidelización

La aerolínea estadounidense más grande del mundo, American Airlines, anunció recientemente que dejará de ofrecer millas y recompensas de viaje a los miembros del programa de fidelización que compren boletos de clase económica básica.

En el comunicado, la compañía señaló: “Evaluamos periódicamente nuestras tarifas para mantenernos competitivos en el mercado. Los clientes que compren un boleto en clase económica básica a partir del 17 de diciembre de 2025 no acumularán millas AAdvantage ni Puntos de Fidelidad para obtener el estatus AAdvantage. Los clientes de clase económica básica seguirán recibiendo un artículo personal y una maleta de mano gratuitos, refrigerios, refrescos y entretenimiento a bordo gratuitos”, detalló.

Anteriormente, los viajeros inscritos al programa AAdvantage obtenían puntos y dos millas por cada dólar gastado en un boleto de tarifa regular, pero con la nueva política que entró en vigor el pasado 17 de diciembre, los usuarios de la aerolínea solo obtendrán puntos con la compra de boletos más caros.

Al respecto, Scott Keyes, fundador del sitio web de ofertas de viajes Going.com señaló que “American ha estado buscando un punto óptimo con las tarifas de clase económica básica, donde quiere que estén disponibles, pero no quiere que quienes de otro modo reservarían tarifas más caras las reserven”, dijo.

Keyes destacó que “por eso, están eliminando algunas ventajas y beneficios asociados para que sean menos atractivos para quienes podrían decidir: ‘Pago $40 más para estar en clase económica principal en lugar de en clase básica'”, dijo.

Según un documento regulatorio, durante el último trimestre de este año, la aerolínea con sede principal en Texas, EE.UU., reconocida por ofrecer vuelos nacionales e internacionales, perdió $114 millones de dólares sobre ingresos de $13,700 millones de dólares.

