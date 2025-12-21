Portavoz de Bill Clinton afirma que la Casa Blanca lo está utilizando tras publicación de archivos Epstein

El portavoz del expresidente Bill Clinton denunció que la Casa Blanca lo esté utilizando luego de publicar fotografías que forman parte de los archivos publicados por el Departamento de Justicia del caso de Jeffrey Epstein. En algunas imágenes, el exmandatario aparece en una piscina junto a Ghislaine Maxwell y una joven que tiene el rostro cubierto.

El Departamento de Justicia (DOJ) publicó 3,965 archivos en PDF en donde mostró fotografías y documentos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein, quien muriera en la celda de una prisión en 2019.

En una piscina junto a socia de Epstein

Entre las fotografías que divulgaron hay varias de Bill Clinton, durante convivencias con el acusado. En una se ve al expresidente en una piscina con Ghislaine Maxwell, en otra en un jacuzzi con una joven que tiene el rostro cubierto, además de otras más con jóvenes a las que les taparon la cara, así como junto a celebridades.

Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos | DOJ

Ángel Ureña, portavoz de Clinton afirmó que la investigación sobre Epstein “no es acerca de Bill Clinton”.

“Hay dos tipos de personas aquí. El primer grupo no sabía nada y cortó relaciones con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz. El segundo grupo continuó las relaciones después de eso. Nosotros estamos en el primero. Ninguna evasiva por parte de las personas en el segundo grupo cambiará eso”, apuntó Ureña en X.

Ocultan una verdad que no quieren que salga a la luz

Ureña criticó la estrategia de la Administración Trump, para la publicación de los archivos asegurando que la Casa Blanca usa la imagen del exmandatario para ocultar una verdad que no quieren que salga a la luz.

“Así que pueden publicar todas las fotos granuladas de hace más de 20 años que quieran, pero esto no se trata de Bill Clinton. Nunca se ha tratado ni se tratará de ello”, añadió.

En su mensaje nombra a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles quien durante una entrevista en Vanity Fair indicó que “Donald Trump estaba equivocado sobre Bill Clinton”, con respecto a la relación que presuntamente existía entre Epstein y él.

“Todos, especialmente quienes apoyan al movimiento MAGA, esperan respuestas y no chivos expiatorios”, concluyó el portavoz.

Clinton ha sostenido que cortó vínculos con Epstein alrededor del año 2005, antes de que el financiero se declarara culpable de solicitación a una menor en Florida. Aunque, Trump pidió a DOJ que “investigaran la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton”.

Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos | DOJ

