Tiroteo masivo en Sudáfrica deja 10 muertos y 10 heridos

Desconocidos armados mataron a 10 personas e hirieron a otras 10 en un ataque perpetrado en un municipio a las afueras de Johannesburgo, según informó la policía el domingo 21 de diciembre, en el segundo tiroteo masivo ocurrido en Sudáfrica este mes.

El motivo del ataque en Bekkersdal, a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad, no estaba claro, según informó la policía a la AFP.

Hombres armados dispararon al azar

“Algunas víctimas fueron tiroteadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos”, indicó en un comunicado de la policía, según publicó DW.

“Hay 10 personas muertas. No tenemos un desglose de quiénes son”, declaró a la AFP la brigadier Brenda Muridili, portavoz de la policía de la provincia de Gauteng.

El tiroteo tuvo lugar cerca de una taberna o bar informal en Bekkersdal, una zona empobrecida cercana a algunas de las principales minas de oro de Sudáfrica. Los heridos fueron trasladados al hospital, según informó la policía.

Los oficiales están buscando a alrededor de una docena de sospechosos, informó CNN.

“Se informó que unos 12 sospechosos desconocidos en una combi blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían de la escena”, dijo el Servicio de Policía de Sudáfrica, pidiendo a los testigos que brinden información.

Tiroteo a principios de mes

El 6 de diciembre, unos hombres armados irrumpieron en un albergue cerca de la capital, Pretoria, y mataron a una docena de personas, entre ellas un niño de tres años, reportó DW.

La policía dijo que el tiroteo se produjo en un local que vendía alcohol ilegalmente.

Sudáfrica, con una población de 63 millones de habitantes, sufre una alta tasa de criminalidad, incluida una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

