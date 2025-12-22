OMB ordena Hamzah Sheeraz vs. Diego Pacheco por el título vacante

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) ordenó la pelea entre Hamzah Sheeraz y Diego Pacheco por el título mundial de peso supermediano que dejó vacante Terence Crawford tras anunciar su retiro.

A través en sus cuentas oficiales en redes sociales, la OMB señaló que los promotores de Sheeraz y Pacheco tienen 20 días para llegar a un acuerdo y de no hacerlo la pelea se subastará.

“La Organización Mundial de Boxeo ha ordenado oficialmente las negociaciones para el Campeonato Mundial Supermediano de la OMB, actualmente vacante, entre Hamzah Sheeraz y Diego Pacheco”, indicó.

WBO orders negotiations 🥊



The World Boxing Organization has officially ordered talks for the vacant WBO Super Middleweight World Championship between Hamzah Sheeraz and Diego Pacheco. Promoters have 20 days to reach a deal, or the bout will go to purse bid. pic.twitter.com/V6l36fl9en — WBO (@WorldBoxingOrg) December 22, 2025

Cabe destacar que Diego Pacheco está clasificado en el ranking del organismo en la posición número 2 y Hamzah Sheeraz en el puesto 3, ambos detrás de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El mexoamericano quería enfrentar a continuación a Jaime Munguía, mientras que el británico quería una pelea con el tapatío o en su defecto con el ahora retirado Terence Crawford.

En su primera aparición en las 168 libras, Sheeraz dominó y noqueó contundentemente a Edgar Berlanga en el cuarto asalto el pasado mes de julio y se perfila como una de las futuras estrellas de la división.

En cambio, Pacheco viene de vencer a Kévin Lele Sadjo, quien lo mandó a la lona, pero pudo recuperarse de la adversidad y superar a su oponente en las tarjetas de los jueces por decisión unánime.

Hamzah Sheeraz noqueó a Edgar Berlanga en una cartelera de The Ring en Nueva York. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

Por su parte, Diego Pacheco, de 24 años, superó una caída y pudo vencer a Kevin Lele Sadjo en las tarjetas de los jueces. El peleador mexoamericano mantuvo su invicto en el deporte y ahora cuenta con marca de 25 victorias, 18 de ellas por nocaut.

Sigue leyendo:

· Jaime Munguía es exonerado por el CMB del caso de dopaje

· Diego Pacheco reta a Munguía: “La pelea que más me interesa ahora mismo”

· Jaime Munguía da positivo por dopaje tras revancha con Bruno Surace