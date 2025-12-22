window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Quiénes recibirán pagos del Seguro Social este 24 de diciembre

Los cheques enviados a los jubilados en esta última ronda de pagos van desde los $2,000 a $5,000 dólares

Los jubilados a los 70 años son los que reciben más del 100% de los pagos mensuales. Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

El último pago de la Administración de la Seguridad Social (SSA) de este 2025 ya está por enviarse a los jubilados que solicitaron su retiro después de mayo de 1997. Los cheques van desde los $2,000 a los $5,000 dólares.

A medida que finaliza el año, la SSA cumple con el cronograma de pagos y para esta tercera y última ronda les corresponde recibir cheques a los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

El dinero se enviará este miércoles 24 de diciembre. Los montos son $2,000 dólares para los jubilados retirados a los 62 años, $3,000 dólares para los adultos mayores jubilados a los 65 años y $5,000 dólares para los que retrasan su edad de jubilación hasta los 70 años.

El próximo año, con el ajuste del Costo de Vida (COLA) del 2.8%, los montos a los jubilados y asegurados a programas de la SSA recibirán un aumento en sus cheques mensuales de aproximadamente $60 dólares.

