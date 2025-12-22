Quiénes recibirán pagos del Seguro Social este 24 de diciembre

El último pago de la Administración de la Seguridad Social (SSA) de este 2025 ya está por enviarse a los jubilados que solicitaron su retiro después de mayo de 1997. Los cheques van desde los $2,000 a los $5,000 dólares.

A medida que finaliza el año, la SSA cumple con el cronograma de pagos y para esta tercera y última ronda les corresponde recibir cheques a los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

El dinero se enviará este miércoles 24 de diciembre. Los montos son $2,000 dólares para los jubilados retirados a los 62 años, $3,000 dólares para los adultos mayores jubilados a los 65 años y $5,000 dólares para los que retrasan su edad de jubilación hasta los 70 años.

El próximo año, con el ajuste del Costo de Vida (COLA) del 2.8%, los montos a los jubilados y asegurados a programas de la SSA recibirán un aumento en sus cheques mensuales de aproximadamente $60 dólares.

