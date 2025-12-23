Lakers vs. Rockets, entre los juegos de Navidad en la NBA

La NBA ya tiene definido su tradicional programa de partidos para el 25 de diciembre, una fecha emblemática para la liga y para los aficionados alrededor del mundo. La jornada navideña contará con cinco encuentros consecutivos, entre ellos el atractivo duelo entre los Houston Rockets y Los Angeles Lakers, que se disputará en horario estelar. El calendario también incluye enfrentamientos entre Cavaliers y Knicks, Spurs y Thunder, Mavericks y Warriors, y el cierre con Timberwolves ante Nuggets.

El orden de los partidos, todos en horario del Este, comenzará al mediodía con Cleveland en Nueva York. Luego, San Antonio visitará a Oklahoma City a las 2:30 p.m., Dallas se medirá a Golden State a las 5:00 p.m., Houston enfrentará a los Lakers a las 8:00 p.m. y Minnesota jugará en Denver a las 10:30 p.m., completando así el tradicional quíntuple cartel navideño.

Para Jalen Williams, figura del Oklahoma City Thunder, el día tiene una planificación especial. “Regalos por la mañana y luego un partido por la tarde”, resumió el jugador, quien considera que disputar un juego de Navidad es una experiencia única. “Como jugador de baloncesto, siento que creces —en realidad, si eres fanático del deporte— viendo partidos en Navidad. Poder ser parte de eso es realmente genial”, afirmó. Williams destacó además el horario de su encuentro: “¿A qué hora jugamos, 1:30 (hora central)? Sí, somos como el partido ideal. Los regalos ya se abrieron y todos están viendo los juegos. De verdad espero con ansias ese momento”, reseñó AP.

LeBron, récords y la tradición del 25 de diciembre

El choque entre Rockets y Lakers tendrá un ingrediente histórico si LeBron James ve acción. De jugar, será su vigésimo partido de Navidad, una cifra superior a la cantidad de juegos navideños disputados en toda su historia por 17 franquicias actuales de la NBA. “Preferiría estar en casa con mi familia”, reconoció James. “Pero es un partido, es el juego que amo, es el juego que veía cuando era niño el día de Navidad, viendo a muchos de los grandes jugar. Siempre ha sido un honor disputar este día. Voy a ser completamente honesto: me gustaría estar en el sofá con mi familia todo el día, pero nos llaman, así que tenemos que salir y cumplir”.

James ya lidera varias categorías históricas en juegos de Navidad, como partidos disputados, puntos (507), victorias (11), tiros de campo anotados (180) y triples convertidos (31, empatado con James Harden). En esta edición podría seguir escalando posiciones en asistencias, robos y tiros libres encestados.

El calendario también marca el regreso del Thunder a la programación navideña tras sentirse excluidos el año pasado, y será apenas la segunda experiencia en esta fecha para Victor Wembanyama con los Spurs, luego de su debut en 2024 con 42 puntos y 18 rebotes ante Nueva York.

No todos celebran en la cancha. Equipos como Sacramento, Indiana y Detroit continúan sin aparecer en un partido de Navidad desde hace más de una década, mientras que los Lakers extienden su racha a 27 apariciones consecutivas el 25 de diciembre, confirmando su lugar como protagonistas habituales de una de las tradiciones más fuertes de la NBA.



