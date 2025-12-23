Nissan Pathfinder 2026: rediseño sutil y aumento de precio

La actualización de mitad de ciclo de la Nissan Pathfinder no busca romper con el pasado ni reinventar el modelo. En lugar de eso, Nissan optó por una evolución medida, centrada en ajustar el diseño exterior, modernizar el interior y reforzar el equipamiento tecnológico.

El resultado es una Pathfinder 2026 que se ve más actual y mejor equipada, pero que también refleja estos cambios en su lista de precios.

Este movimiento se inscribe dentro del plan estratégico Re:Nissan, con el que la marca japonesa pretende reforzar su competitividad en segmentos clave del mercado norteamericano.

En el caso de la Pathfinder, el desafío es claro: mantenerse relevante en un segmento saturado de SUV medianos de tres filas, donde el diseño, la tecnología y la percepción de valor juegan un papel decisivo en la elección del comprador.

Cambios exteriores: retoques que marcan diferencia

A primera vista, la Pathfinder 2026 se reconoce de inmediato, pero una observación más detenida revela los ajustes introducidos por Nissan. El frontal adopta una parrilla rediseñada, con un patrón rectangular que sustituye los rombos del modelo anterior. Este nuevo diseño se extiende hacia la zona inferior de los faros, aportando una imagen más sólida y contemporánea.

Las fascias delanteras y traseras también reciben ligeros retoques que enfatizan la anchura del vehículo, mientras que los emblemas satinados aportan un acabado más refinado. A la paleta de colores se suma el nuevo tono Baltic Teal, pensado para quienes buscan una apariencia más llamativa sin caer en excesos.

En los niveles de equipamiento SL y Platinum, las barras de techo en negro generan un contraste visual marcado, y la versión Platinum incorpora rines de 20 pulgadas que refuerzan su presencia en carretera. A pesar de estos cambios, las dimensiones generales se mantienen intactas, conservando la capacidad para hasta ocho pasajeros y un perfil claramente orientado al uso familiar.

Interior y tecnología: el verdadero salto

Donde la Pathfinder 2026 muestra su evolución más evidente es en el habitáculo. El tablero fue rediseñado para integrar de forma más limpia una pantalla táctil de 12.3 pulgadas, que ahora es estándar en todas las versiones. Bajo la pantalla, un grabado con el nombre “Pathfinder” añade un detalle distintivo que apunta a una percepción más premium.

La versión SV incorpora un cargador inalámbrico mejorado con ventilación, mientras que los niveles Rock Creek, SL y Platinum estrenan el sistema HD Intelligent Around View Monitor. Esta tecnología ofrece una vista frontal de 180 grados y la función “Invisible Hood View”, que simula una visión a través del capó para facilitar maniobras en espacios reducidos o en recorridos fuera del asfalto.

En las versiones más equipadas, los asientos adoptan nuevos patrones acolchados y la Platinum suma terminaciones con efecto madera. La compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay se mantiene, reforzando un enfoque práctico y conectado para el uso diario, especialmente valorado en un vehículo pensado para familias.

Precios al alza en Estados Unidos

Las mejoras llegan acompañadas de incrementos en los precios. En el mercado estadounidense, la Pathfinder 2026 arranca con la versión S FWD desde $38,995 dólares. Le siguen la SV FWD en $41,395 dólares, la SL FWD en $43,995 dólares, la Rock Creek en $46,495 dólares y la Platinum FWD en $50,895 dólares.

Las versiones con tracción integral AWD suponen un aumento aproximado de $2,000 dólares respecto a sus equivalentes con tracción delantera. Estos ajustes se justifican, según Nissan, por la incorporación de mayor equipamiento de serie, como el clúster digital de 12.3 pulgadas en versiones superiores y sistemas de cámaras más avanzados.

Aun así, el aumento puede llevar a algunos compradores a considerar unidades del modelo 2025 todavía disponibles en inventario.

Mecánica conocida y capacidades intactas

En el apartado mecánico no hay sorpresas. La Pathfinder 2026 mantiene el motor V6 de 3.5 litros, con una potencia que oscila entre 284 y 295 caballos de fuerza, y un torque de 340 Nm. Está asociado a una transmisión automática de nueve velocidades con levas al volante y sistema Start/Stop.

El SUV ofrece hasta siete modos de manejo —Auto, Eco, Sport, Tow, Sand, Mud y Rut— que ajustan la respuesta del vehículo según el terreno. En las versiones con tracción integral inteligente, estas configuraciones permiten un desempeño competente fuera del asfalto. La capacidad de remolque alcanza las 6,000 libras en los acabados Rock Creek y Platinum, una cifra destacable dentro del segmento.

En seguridad, el paquete Nissan Safety Shield 360 es estándar en toda la gama, mientras que el sistema ProPILOT Assist se incluye desde la versión SV, aportando control de crucero adaptativo y asistencia en carretera. El consumo combinado se sitúa en torno a las 20–21 MPG, equilibrando rendimiento y eficiencia.

