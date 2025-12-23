Promotor asegura que Fury aceptará pelea con Joshua si le ofrecen mucho dinero

Frank Warren, promotor de Tyson Fury, aseguró que Tyson Fury solo saldrá del retiro y aceptará la pelea con Anthony Joshua si le ofrecen una gran suma de dinero.

En declaraciones a Sky Sports News, Warren explicó que el enfrentamiento con Joshua es grande y, si la bolsa es la adecuada, Fury no tendrá problemas en subir al ring con él.

“Lo que animará a Tyson es el aspecto financiero. Creo que él tiene la medida de AJ, igual que Tyson y el equipo. Todo tiene que ver con el valor de la pelea, es una pelea grande y vale mucho dinero. Tyson tiene su precio, si obtiene su precio, estará ahí para pelear con él”, dijo.

Anthony Joshua quiere pelear con Tyson Fury y Fabio Wardley. Crédito: Megan Briggs/Getty Images for Netflix | AP

“El dinero dictará dónde se lleve a cabo la pelea, así de simple. Irán donde esté el dinero; son peleadores profesionales, se suben al ring y reciben golpes por dinero”, agregó.

Tras la victoria de Anthony Joshua por nocaut sobre Jake Paul, el peleador británico retó directamente a Tyson Fury en la entrevista sobre el ring y lo instó a ponerse nuevamente los guantes.

“Si Tyson Fury es tan serio como dice que es y quiere dejar el teclado de Twitter, ponerse los guantes y venir a pelear contra uno de los boxeadores más reales que hay, uno que acepta cualquier reto… Que se suba al ring conmigo. Que se deje de tanta palabrería. AJ esto, AJ aquello. Vamos a vernos en el ring y a hablar con los puños”, expresó.

Recordemos que Fury se retiró luego de caer por segunda vez contra Oleksandr Usyk por el campeonato indiscutido de peso pesado. Antes de anunciar que colgaría los guantes, The Gypsy King estuvo vinculado en un duelo con Joshua, pero no sucedió.

Anthony Joshua conecta a Jake Paul durante la pelea realizada en Miami. El británico dominó al influencer y lo noqueó en el round 6. Crédito: Lynne Sladky | AP

Tyson Fury, de 36 años, cayó derrotado nuevamente ante el ucraniano en la revancha y poco después se retiró. The Gipsy King dejó registro de 34 victorias, 24 por la vía del nocaut, dos reveses y un empate como profesional.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

