Eddie Hearn afirma que Joshua prefiere a Bradley sobre Fury

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, afirmó que Anthony Joshua está más interesado en pelear contra Fabio Wardley por el título de peso pesado la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que con Tyson Fury.

En una entrevista con Boxing Social, Hearn explicó que Joshua quiere convertirse nuevamente en campeón mundial de la categoría y por eso le parece más atractivo este enfrentamiento.

“Ese es el título mundial de peso pesado. De hecho, AJ lo prefiere sobre Tyson Fury. A AJ le encantaría volver a ganar el título mundial de peso pesado”, dijo el promotor.

Tyson Fury y Anthony Joshua podrían protagonizar una pelea en el 2026. Crédito: Ian Walton | AP

Tras la victoria sobre Jake Paul, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, quien ha estado provocándolo en sus redes sociales, pero Fabio Wardley también podría ser su siguiente rival.

En su reciente pelea, Joshua se sacudió el óxido y persiguió a Paul en los primeros asaltos, ya que su rival se dedicó a correr por el ring para evitar sus poderosos golpes. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Anthony Joshua conecta a Jake Paul durante la pelea realizada en Miami. El británico dominó al influencer y lo noqueó en el round 6. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Fabio Wardley, de 30 años, se convirtió en campeón absoluto de la OMB luego de que Oleksandr Usyk dejara vacante el cinturón para no enfrentarlo. El peleador británico sigue invicto tras 20 peleas, 19 de ellas por nocaut, y un empate.

