Sorpresa: la Ram Dakota vuelve y apunta al segmento mediano

Quince años pueden parecer una eternidad en la industria automotriz, pero hay nombres que nunca terminan de desaparecer. Dakota es uno de ellos. Mientras el segmento de las pick-up medianas se fortalecía y ganaba protagonismo en Estados Unidos, Ram observaba cómo un espacio que alguna vez ocupó con éxito seguía creciendo sin su presencia.

Ahora, la marca decide cerrar ese vacío y confirma oficialmente el regreso de la Dakota, una camioneta que vuelve con la misión de recuperar terreno perdido y volver a ser relevante en uno de los nichos más disputados del mercado.

El anuncio no llega aislado. Forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Stellantis, que busca devolverle protagonismo a Ram en un contexto donde las pick-up siguen siendo el tipo de vehículo más demandado del país.

Con ventas sólidas en el segmento full size, la marca entendió que necesitaba volver a ofrecer una opción intermedia, capaz de atraer tanto a usuarios urbanos como a quienes buscan un vehículo versátil para trabajo y recreación.

El regreso de un nombre con peso propio

La confirmación se realizó durante un encuentro con la prensa especializada en Detroit, donde Tim Kuniskis despejó cualquier especulación. El CEO de Ram fue directo al anunciar que la pick-up mediana recuperará el nombre Dakota, un emblema que todavía conserva reconocimiento entre los compradores estadounidenses. Para Kuniskis, la elección no dejó lugar a dudas y la resumió con una frase clara: “una decisión obvia”.

La Dakota debutó originalmente bajo el paraguas de Dodge y se mantuvo en producción durante varias generaciones, hasta su salida del mercado en 2011 como Dodge Dakota.

Ram Dakota Nightfall. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

A lo largo de su historia, logró posicionarse como una alternativa equilibrada entre las pick-up compactas y las de gran tamaño, con un perfil que muchos usuarios todavía recuerdan con nostalgia.

Un segmento que no deja de crecer

El regreso de la Dakota responde a una realidad incuestionable: el segmento de las pick-up medianas está más competitivo que nunca. Modelos como la Toyota Tacoma, la Ford Ranger y la Chevrolet Colorado dominan una franja del mercado donde la demanda no solo se mantiene, sino que crece año tras año.

Ram busca volver a ese escenario con una propuesta que combine herencia, tecnología y una puesta a punto pensada específicamente para los gustos locales. La futura Dakota se ubicará por debajo de la Ram 1500, ofreciendo una alternativa más compacta y accesible, sin resignar robustez ni capacidades clave.

Diseñada para Estados Unidos

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es que la nueva Ram Dakota será desarrollada exclusivamente con foco en el mercado estadounidense.

A diferencia de otras estrategias dentro del grupo Stellantis, la marca asegura que no se tratará de una adaptación directa de plataformas globales o modelos pensados para otros continentes.

Este enfoque “made for USA” apunta a satisfacer demandas muy concretas del público local, como una buena capacidad de remolque, confort para el uso diario, sistemas de asistencia avanzados y una durabilidad acorde a trabajos exigentes. Ram pretende que la Dakota sea una herramienta válida tanto para la semana laboral como para escapadas de fin de semana.

La Ram Dakota Nightfall. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Qué se espera a nivel mecánico

Por ahora, la marca no confirmó especificaciones técnicas detalladas. Sin embargo, todo indica que la gama de la nueva Dakota incluirá motores de gasolina de cuatro y seis cilindros, en línea con lo que ya ofrecen sus principales rivales. Tampoco se descarta la incorporación de versiones híbridas o semihíbridas, una tendencia cada vez más fuerte dentro del segmento.

La electrificación parcial permitiría mejorar la eficiencia de combustible sin comprometer prestaciones, un punto clave para competir con las propuestas más modernas del mercado. Este enfoque también ayudaría a Ram a cumplir con normativas cada vez más exigentes, sin perder el ADN de potencia que caracteriza a la marca.

El calendario ya está definido. Ram prevé presentar oficialmente la nueva Dakota en 2027, mientras que su llegada a los concesionarios se concretará como modelo 2028.

