Mensajes familiares tras la muerte de Anna Kepner revelan tensiones y preocupaciones por joven investigado en el caso

Registros judiciales divulgados en Florida muestran intercambios de mensajes entre familiares de Anna Kepner, la joven de 18 años hallada muerta en un crucero de Carnival, en los que se evidencia la preocupación inicial por proteger a un menor de edad investigado en el caso. La causa de la muerte fue asfixia mecánica y el FBI mantiene abierta la investigación sin identificar públicamente a sospechosos.

Anna Kepner fue encontrada muerta el 7 de noviembre en el camarote que compartía con dos hermanos a bordo del crucero Carnival Horizon, que regresó a Puerto Miami dos días después. Las autoridades federales abordaron el barco al atracar e iniciaron una investigación que permanece en curso.

Según informaron las autoridades, la joven murió por asfixia mecánica, es decir, por falta de oxígeno. Hasta ahora, no se han presentado cargos ni se ha identificado oficialmente a un sospechoso.

Los mensajes que salieron a la luz

Documentos judiciales obtenidos por Fox News revelan mensajes de texto intercambiados entre la madrastra de Anna, Shauntel Kepner, y su exesposo, enviados poco después del hallazgo del cuerpo. En ellos, se refleja la preocupación por manejar la información pública y proteger al hijo de 16 años de Shauntel, quien es menor de edad y está siendo investigado por las autoridades.

En los intercambios, la madrastra señaló que el adolescente aseguraba no recordar lo ocurrido y que estaba siendo evaluado médicamente. También se insistía en evitar la difusión de información en redes sociales y en mantener el nombre del menor fuera del foco mediático.

Contexto familiar y declaraciones

El padre de Anna, Christopher Kepner, ha expresado que desea que se esclarezcan los hechos y que, de haber responsabilidades, se asuman las consecuencias, aunque reconoció que la investigación debe determinar qué ocurrió realmente.

Registros judiciales indican que, tras la muerte de Anna, el adolescente investigado fue enviado a vivir con otros familiares como medida preventiva, mientras avanzaban las evaluaciones médicas y legales.

Un exdetective consultado por medios locales calificó los mensajes como un intento de “control de daños”, al considerar que se centraban más en la gestión de la información que en la pérdida de la joven.

Una vida truncada

Anna Kepner cursaba su último año en la Temple Christian School, en Titusville, Florida. Según su familia, planeaba alistarse en la Marina de Estados Unidos y aspiraba a convertirse en oficial K-9. Era una joven activa en su comunidad religiosa y había sido bautizada meses antes de su muerte.

Mientras tanto, el FBI y el médico forense del condado de Miami-Dade no han divulgado nuevos detalles sobre la autopsia o el análisis toxicológico. La investigación continúa abierta, y a más de seis semanas de los hechos, el caso sigue sin un responsable señalado públicamente.

Sigue leyendo:

– Identifican a pasajera fallecida en el crucero Carnival: tenía 18 años y era estudiante de secundaria

– Investigan la muerte de un pasajero a bordo de un crucero de Carnival que llegó a Miami

– Revelan que adolescente hallada muerta en crucero de Carnival murió por asfixia