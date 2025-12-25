Veljko Paunović y el grave error que cometió en las Chivas

Veljko Paunović, entrenador serbio que llegó a las Chivas del Guadalajara en el torneo Clausura 2023 para disputar la final por el título contra Tigres, generando una gran sorpresa en la Liga MX, reconoció haber cometido un grave error del que ahora se arrepiente al frente del Rebaño Sagrado.

En los momentos que han transcurrido casi dos años de su estancia en el popular cuadro tapatío, Paunović dijo para el canal deportivo de México Claro Sports que cometió un grave error al irse de las Chivas, pero sobre todo por la forma como asumió el asunto de su salida en el Guadalajara.

En entrevista con Claro Sports, el estratega se sinceró y reveló que se arrepintió de dejar al conjunto de Guadalajara

“Me arrepentí” , dijo de entrada el actual estratega de la selección de Serbia, a donde ha llegado con la idea de generar una nueva generación de jugadores que puedan devolverle la potencia y capacidad al equipo serbio.

Pauno en la charla destacó que la razón de su alejamiento del Guadalajara no se debió a malos tratos, ni tampoco al abuso laboral en el Rebaño Sagrado, sino porque en su entorno familiar no estuvo listo para el entorno del técnico europeo.

“La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar. Me había entregado muchísimo; mi familia estaba en Chicago y prácticamente viajaba todos los días libres, tratando de que no se notara y sin que me afectara. Al final perdí unos 12 kilos en los 13 meses que estuve en Chivas”, destacó.

El técnico también expuso que: “No me pesó ni me dolió, pero noté un agotamiento. Tenía mucha responsabilidad para volver al tercer torneo y no estar bien físicamente, lo que luego me podía afectar mentalmente. He aprendido con los años a conocerme y a identificar cuando llego a un estado físico y mental en el que no puedo rendir como me gustaría”, agregó el controvertido entrenador europeo.

Veljko no desaprovechó la oportunidad para agradecer la oportunidad de haber dirigido al Guadalajara y el gran apoyo que tuvo de la familia Vergara, así como del director deportivo, el español Fernando Hierro, que en todo momento lo respaldaron en su proyecto.

En Tigres, su salida también levantó polvo

Veljko Paunović también tocó el tema de su polémica salida de los Tigres de la UANL, sobre todo por las formas como se dio su despido del cuadro felino y la inmediata respuesta de la directiva de otorgarle el puesto al mediocampista Guido Pizarro.

“Estoy muy agradecido con Tigres por la oportunidad. He estado a gusto, trabajando con enfoque máximo, como lo hago en todos lados. No me lo veía venir, pero son cosas que pasan. No tengo remordimientos ni mala leche. Me alegra mucho que el equipo haya tenido una muy buena campaña. Es un gran club, con un entorno exigente, algo que a mí me gustó y con lo que encajé bien”, precisó.

Como se recordara, Paunović nunca tuvo un entorno favorable en la escuadra de Tigres, sobre todo después de que se manejó que el plantel no lo respaldó y que dentro del movimiento interno del equipo se dio un golpe de Estado, aspectos en los cuales no quiso ahondar.

