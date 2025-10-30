Veljko Paunovic asume como entrenador de Serbia tras despido de Oviedo

La Federación Serbia de Fútbol anunció este miércoles que Veljko Paunovic será el nuevo entrenador de la selección nacional para los dos próximos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, frente a Inglaterra y Letonia.

El técnico serbio, que recientemente fue destituido del Real Oviedo tras un complicado arranque en LaLiga, asumirá el cargo de manera interina, aunque la federación no descarta ofrecerle continuidad dependiendo del rendimiento del equipo en esta doble jornada.

🇷🇸 Вељко Пауновић водиће фудбалску репрезентацију Србије у борби за пласман на Светско првенство 2026. године! 🔥



Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске… pic.twitter.com/a988sWpJrn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 30, 2025

Paunovic, de ascender al Oviedo a dirigir a su país

Paunovic llega al banquillo de Serbia apenas semanas después de haber sido despedido del Real Oviedo, club con el que logró el ascenso a la Primera División española tras 24 años de ausencia. Sin embargo, el mal inicio en la nueva temporada —con solo dos triunfos y seis derrotas en ocho jornadas— precipitó su salida el pasado 9 de octubre.

El exjugador del Atlético de Madrid y el Getafe ya tiene experiencia al frente de selecciones nacionales: en 2015 conquistó el Mundial Sub-20 con Serbia, un logro histórico que aún es recordado en su país.

El secretario general de la Federación Serbia, Branko Radujko, elogió la disposición inmediata de Paunovic para asumir el desafío.

“Veljko Paunovic ha demostrado desde el primer día que antepone los intereses de la selección nacional a todo lo demás. Su prioridad no fue un contrato ni las condiciones económicas, sino ponerse a disposición del equipo en un momento tan importante”, declaró Radujko.

El dirigente añadió que los resultados ante Inglaterra y Letonia no definirán necesariamente el futuro del entrenador, ya que la federación evaluará su posible continuidad después de ambos encuentros.

Serbia busca mantenerse con vida rumbo al Mundial 2026

La selección serbia ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo K, con 10 puntos, detrás de Inglaterra (18) y Albania (11). El equipo visitará Londres el 13 de noviembre y cerrará la fase de clasificación tres días después ante Letonia en Leskovac.

Paunovic llega con la misión de mantener vivas las opciones de clasificación de Serbia y devolver la confianza a un grupo que no ha logrado consolidarse en el presente ciclo eliminatorio.

