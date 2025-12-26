Nissan dice adiós al Versa, su sedán más accesible

Sin grandes anuncios ni campañas de despedida, Nissan confirmó la salida definitiva del Versa del mercado estadounidense. El sedán subcompacto, que durante años fue sinónimo de movilidad accesible, no volverá para el año modelo 2026, cerrando así un capítulo importante tanto para la marca como para los consumidores que buscaban un auto nuevo a precio contenido.

Durante buena parte de la última década, el Versa ocupó un lugar único: era el vehículo nuevo más barato disponible en Estados Unidos.

En un mercado cada vez más dominado por SUV, pantallas gigantes y precios en constante ascenso, el pequeño sedán japonés se mantenía como una opción sencilla, funcional y eficiente. Su desaparición no solo afecta al portafolio de Nissan, sino que también evidencia un cambio estructural en la industria.

Las razones detrás de la cancelación

Aunque la decisión puede parecer abrupta, el contexto explica buena parte del movimiento. Las ventas del Versa habían perdido fuerza frente al auge de los crossovers, y su bajo margen de rentabilidad lo volvió especialmente vulnerable a los cambios económicos y regulatorios.

El modelo se producía en la planta de Aguascalientes, México, y los nuevos aranceles aplicados a vehículos importados desde ese país elevaron de forma significativa los costos, especialmente en las versiones más básicas. En un auto cuyo principal atractivo era el precio, cualquier incremento terminaba afectando directamente su viabilidad comercial.

Antes de anunciar su cancelación total, Nissan ya había tomado decisiones que anticipaban el desenlace. Una de ellas fue la eliminación de la transmisión manual, una variante que históricamente ayudaba a mantener el precio bajo, pero cuya demanda había caído de forma notable.

La producción del Versa para Estados Unidos concluyó en diciembre de 2025, y la marca confirmó oficialmente su salida con una declaración clara y directa.

Un portavoz de Nissan explicó: “En línea con la estrategia de productos de Nissan, el Versa finalizó su producción en diciembre de 2025 para el mercado de EE.UU. Seguimos comprometidos con ofrecer vehículos asequibles y elegantes en el segmento de sedanes con modelos como Sentra y Altima“.

El Versa 2025: el último representante

El Nissan Versa 2025 pasará a la historia como el último exponente de una saga enfocada en la accesibilidad. Su precio base rondaba los $18,585 dólares, una cifra que lo mantenía como el auto nuevo más económico del país.

Bajo el capó montaba un motor de 1.6 litros con 122 caballos de fuerza, suficiente para un uso urbano y viajes cotidianos, con consumos que podían situarse entre 35 y 40 millas por galón en carretera, dependiendo de la configuración.

En materia de equipamiento, el Versa sorprendía para su segmento. Incluía sistemas de seguridad activa como frenado automático de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril y, en versiones superiores, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, ofrecía un interior razonablemente espacioso para cuatro adultos y un maletero que superaba a varios rivales directos.

Para muchos compradores jóvenes, estudiantes o familias con presupuestos ajustados, el Versa era la puerta de entrada ideal al mundo del auto nuevo.

Qué ofrece Nissan ahora como alternativa

Con la salida del Versa, el escalón de acceso a la gama Nissan sube de forma evidente. El modelo más económico pasa a ser el Kicks Play, una variante basada en la generación anterior del Kicks, con un precio cercano a los $23,000 dólares.

Por encima aparecen el Kicks de nueva generación, desde aproximadamente $23,925 dólares, y el Sentra, que arranca alrededor de los $23,845 dólares. Si bien ofrecen mayor espacio, tecnología y una percepción más moderna, ya no juegan en la misma liga de precio que el antiguo Versa.

La desaparición del Versa deja un vacío difícil de llenar. En 2025, era prácticamente la única opción nueva por debajo de los $20,000 dólares, y su salida acelera una tendencia clara: los autos pequeños y baratos están desapareciendo.

