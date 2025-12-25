Falla en la transmisión obliga a Ford a un nuevo retiro

El fabricante estadounidense, Ford, volvió a quedar en el centro de atención tras confirmar un nuevo retiro masivo del mercado que afecta a 272,645 vehículos. El problema, relacionado con el sistema de transmisión, plantea un riesgo potencial de seguridad al permitir que los autos puedan desplazarse aun cuando el conductor ha seleccionado la posición “P” (Park).

La situación resulta especialmente sensible porque involucra modelos de última generación y tecnologías electrificadas, una de las apuestas clave de Ford para el presente y el futuro de la marca. Aunque hasta el momento no se han reportado accidentes ni lesiones asociadas a este defecto, la posibilidad de un movimiento involuntario del vehículo ha sido suficiente para activar el llamado preventivo.

Los documentos oficiales del retiro fueron presentados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), organismo que supervisa este tipo de campañas de seguridad en el país.

Los modelos afectados por el llamado

El retiro incluye tres vehículos con sistemas de propulsión eléctricos e híbridos, fabricados en distintos años recientes. En concreto, los modelos afectados son:

Ford F-150 Lightning, años modelo 2022 a 2026.

Ford Mustang Mach-E, años modelo 2024 a 2026.

Ford Maverick Hybrid, años modelo 2025 a 2026.

Todos ellos comparten un componente crítico denominado Módulo de Estacionamiento Integrado (MIP), encargado de asegurar que la transmisión quede completamente bloqueada cuando el vehículo se encuentra estacionado.

Según la información técnica suministrada por la propia compañía, el defecto podría manifestarse en unidades específicas equipadas con este módulo, lo que motivó la decisión de retirar todas las unidades potencialmente afectadas para evitar riesgos mayores.

Qué falla en la transmisión y por qué es riesgoso

El origen del problema se encuentra en una posible interferencia entre el trinquete del MIP y el mecanismo deslizante del sistema. Cuando esto ocurre, la transmisión puede no llegar a engranar por completo la posición de estacionamiento, aun cuando el conductor haya seleccionado “P”.

En estas situaciones, el vehículo puede mostrar señales de advertencia, como la ausencia de la marcha seleccionada en el tablero, la aparición de un ícono de advertencia con forma de llave inglesa o mensajes de error relacionados con el sistema de cambios.

El mayor riesgo aparece si el freno de estacionamiento electrónico no se activa correctamente. Aunque el sistema está diseñado para activarse de forma automática, Ford reconoce que una falla adicional o la desactivación manual por parte del conductor podría permitir que el vehículo se desplace de manera inesperada.

Este escenario resulta especialmente peligroso en pendientes, garajes residenciales o estacionamientos públicos, donde un movimiento involuntario podría provocar colisiones con otros vehículos, daños a la propiedad o incluso atropellos.

Un año complicado para Ford en materia de retiros

Este nuevo llamado se suma a una larga lista de retiros que Ford ha acumulado durante 2025. La marca se ha convertido en el fabricante con mayor número de campañas de este tipo en lo que va del año, con un promedio cercano a 95 retiros, una cifra que ha generado preocupación entre analistas y consumidores.

Si bien muchos de los retiros anteriores afectaban a vehículos con varios años de antigüedad, este caso destaca por involucrar modelos recientes y estratégicos para la compañía. Esto ha tenido un impacto directo en la percepción de confiabilidad de la marca, especialmente entre compradores interesados en vehículos eléctricos e híbridos.

Aun así, Ford ha insistido en que la decisión de retirar estas unidades responde a una política preventiva y de transparencia, con el objetivo de corregir el problema antes de que se registren incidentes.

La solución: una actualización sin pasar por el taller

A diferencia de otros retiros más complejos, Ford aseguró que este problema no requiere intervención mecánica. La solución llegará a través de una actualización de software inalámbrica (OTA), que permitirá corregir el funcionamiento del Módulo de Estacionamiento Integrado.

La actualización será gratuita para todos los propietarios afectados y se instalará de manera remota, sin necesidad de acudir a un concesionario. Ford informó que las notificaciones oficiales comenzarán a enviarse por correo antes del 12 de mayo de 2026.

Mientras tanto, la compañía recomienda a los conductores prestar atención a cualquier advertencia en el tablero y evitar desactivar el freno de estacionamiento electrónico si detectan comportamientos anómalos en la transmisión.

