Sony y Honda desafían a Tesla con el AFEELA eléctrico

El cruce entre la industria tecnológica y el mundo del automóvil ya no es una promesa futurista, sino una realidad cada vez más tangible. En ese escenario de convergencia, Sony y Honda decidieron unir fuerzas para dar vida a un proyecto que rompe con los esquemas tradicionales del sector: un auto eléctrico concebido no solo como medio de transporte, sino como una plataforma digital sobre ruedas.

Así nació AFEELA, una nueva marca que aspira a competir cara a cara con Tesla desde un ángulo muy distinto.

De esa unión nació AFEELA, una nueva marca que busca redefinir el concepto de coche eléctrico poniendo el foco en la experiencia digital a bordo. Su primer modelo, el AFEELA 1 EV, no solo pretende ser una alternativa a los Tesla Model 3 y Model S, sino también un escaparate rodante del ecosistema tecnológico de Sony, con la PlayStation como protagonista inesperada.

Un eléctrico nacido en Estados Unidos

El AFEELA 1 EV será producido en Estados Unidos, concretamente en el estado de Ohio, una decisión estratégica que permite a Sony y Honda acercarse al principal mercado de vehículos eléctricos del país. La comercialización comenzará en California a lo largo de los primeros meses de 2026, para posteriormente expandirse al resto de Estados Unidos.

En términos de posicionamiento, el modelo apunta directamente al segmento de las berlinas eléctricas premium. Aunque por concepto se presenta como rival del Tesla Model 3, sus dimensiones lo acercan más al Model S. El AFEELA 1 EV mide 4.91 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 3.02 metros, cifras que prometen un interior amplio y orientado al confort, especialmente para los pasajeros de las plazas traseras.

Este tamaño, combinado con un diseño limpio y tecnológico, refuerza la idea de que no se trata de un eléctrico compacto para el gran público, sino de una propuesta más exclusiva, pensada para un cliente dispuesto a pagar por innovación y conectividad.

Precio y posicionamiento en el mercado

El precio confirma claramente esa ambición premium. Sony y Honda ya han anunciado que el AFEELA 1 EV llegará al mercado en 2026 con un precio de $102,900 dólares. Un año después, en 2027, se incorporará una versión más accesible, aunque todavía lejos de ser económica, con un precio de $89,900 dólares.

Pantallas para jugar Playstation en el AFEELA 1. Crédito: AFEELA. Crédito: Cortesía

Estas cifras sitúan al AFEELA en una franja similar a la de las versiones altas del Tesla Model S, lo que obligará al modelo japonés a justificar su coste no solo con prestaciones, sino también con una experiencia diferencial. Y ahí es donde entra en juego la tecnología desarrollada por Sony.

Mecánica firmada por Honda

Aunque Sony acapara gran parte de los titulares, Honda es la encargada de poner el músculo técnico al AFEELA 1 EV. El sedán contará con dos motores eléctricos, uno en cada eje, lo que le permitirá ofrecer tracción total y una potencia combinada de 480 caballos.

La energía proviene de una batería de 91 kWh, suficiente para anunciar una autonomía estimada cercana a los 490 kilómetros, aunque la cifra definitiva todavía no ha sido confirmada oficialmente. En cuanto a la recarga, el sistema admite potencias de hasta 150 kW y será compatible con la red de Tesla Superchargers, un punto clave para el mercado estadounidense.

Sin embargo, en un contexto en el que algunos rivales ya superan con holgura los 550 o incluso 600 kilómetros de autonomía, el alcance del AFEELA 1 EV no destaca especialmente, lo que podría convertirse en uno de sus puntos más discutidos.

PlayStation como centro del entretenimiento

Donde el AFEELA 1 EV realmente busca diferenciarse es en el apartado tecnológico y de entretenimiento. Sony ha dejado claro que este vehículo será “el primer coche del mundo” en integrar de forma nativa PlayStation Remote Play en su sistema de infoentretenimiento.

En la práctica, esto permitirá a los ocupantes jugar a títulos de PlayStation directamente desde el coche. Los juegos podrán visualizarse tanto en la gran pantalla panorámica frontal —solo cuando el vehículo esté detenido o en proceso de recarga— como en las pantallas individuales situadas detrás de los asientos delanteros. Los mandos se conectarán al coche mediante Bluetooth, replicando la experiencia de una consola doméstica.

Este enfoque convierte al AFEELA en una especie de sala de entretenimiento móvil, pensada para aprovechar los tiempos de espera durante las recargas o los descansos en viajes largos.

El límite de la conectividad

No obstante, esta apuesta tiene una letra pequeña importante. El AFEELA 1 EV no incorpora una consola PlayStation en su interior ni almacena juegos localmente en su sistema multimedia. Todo el funcionamiento se basa en la tecnología PlayStation Remote Play, que transmite el contenido desde una consola ubicada en casa.

Esto implica que el usuario deberá tener una PlayStation encendida y conectada a Internet en su domicilio, mientras que el coche también necesitará una conexión estable. Sony ha señalado que se requieren al menos 15 Mbit/s para garantizar una experiencia “correcta”, algo que puede resultar complicado en zonas rurales, túneles o áreas montañosas, incluso contando con conectividad 5G de serie.

Esta dependencia de la cobertura plantea dudas sobre la utilidad real del sistema en un uso cotidiano y podría limitar su atractivo más allá del factor sorpresa.

Tecnología del AFEELA 1. Crédito: AFEELA. Crédito: Cortesía

Un reto directo a Tesla

La comparación con Tesla es inevitable. Desde finales de 2022, la marca estadounidense ofreció la plataforma Steam en los Model S y Model X, permitiendo jugar y consumir contenido multimedia desde el propio vehículo. Sin embargo, una actualización de software en 2024 eliminó esta funcionalidad, dejando el camino parcialmente libre para que Sony y Honda exploren ese territorio.

Aun así, el éxito del AFEELA 1 EV dependerá de algo más que de su relación con la PlayStation. Su precio elevado, una autonomía correcta, pero no sobresaliente y la fuerte competencia en el segmento premium eléctrico hacen que el desafío sea enorme.

