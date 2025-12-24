Muertes y polémica por puertas eléctricas de modelos Tesla

Al menos 15 personas murieron en accidentes protagonizados por vehículos Tesla en los que las puertas no pudieron abrirse tras el impacto, según informes y registros de siniestros analizados recientemente.

El problema no es menor: en varios de estos siniestros, los vehículos se incendiaron segundos después del impacto, y los ocupantes quedaron atrapados en el interior.

Investigaciones recientes indican que más de la mitad de estos casos se registraron desde finales de 2024, lo que ha encendido alarmas tanto en agencias regulatorias como entre consumidores y expertos en seguridad vial.

Cómo funcionan las puertas y dónde aparece el fallo

En modelos como el Model 3 y el Model Y, las manijas dependen de un sistema eléctrico alimentado por una batería auxiliar de 12 voltios. Este enfoque elimina mecanismos mecánicos tradicionales y refuerza la estética minimalista de la marca. El inconveniente surge cuando, tras una colisión severa, esa batería deja de funcionar.

Cuando esto ocurre, las puertas pueden quedar bloqueadas, incluso si el vehículo detecta un impacto. Tesla sí incorpora sistemas de apertura manual de emergencia en las puertas delanteras, pero su ubicación no siempre es evidente. En muchos casos, estas palancas están ocultas bajo molduras, alfombras o paneles plásticos, lo que dificulta encontrarlas en situaciones de pánico extremo, humo o fuego.

En las puertas traseras, el procedimiento es todavía más complejo, ya que requiere retirar coberturas o seguir instrucciones específicas que pocos usuarios conocen de memoria.

El Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Accidentes, incendios y un patrón que preocupa

Un análisis de miles de informes de accidentes con fuego realizados desde 2012 identificó 12 incidentes confirmados en los que las puertas de vehículos Tesla no pudieron abrirse, ni siquiera por parte de rescatistas. Aunque no todos los casos terminaron en muertes, el patrón se repite con suficiente frecuencia como para generar preocupación.

Entre los episodios más impactantes se encuentran accidentes en Estados Unidos y Europa. En Wisconsin, cinco ocupantes de un Model S murieron atrapados tras un choque seguido de incendio. En Alemania, dos niños y un adulto fallecieron cuando testigos no lograron abrir las puertas electrónicas de un Tesla envuelto en llamas.

También se reportó un accidente fatal en un Cybertruck, donde una joven no pudo salir del vehículo durante un incendio, y otro siniestro en el que cuatro amigos murieron calcinados dentro de un Model Y. La rapidez con la que el fuego se propaga en vehículos eléctricos hace que cada segundo sea crucial, y cualquier retraso en la apertura de puertas puede marcar la diferencia entre vivir y morir.

Investigación oficial y presión regulatoria

Ante la magnitud del problema, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) abrió en septiembre de 2025 una investigación sobre 174,000 unidades del Tesla Model Y, fabricadas entre 2021 y 2025. La pesquisa busca determinar si las manijas que dejan de responder tras impactos o uso prolongado constituyen un defecto de seguridad grave.

Aunque hasta ahora no se han vinculado oficialmente lesiones específicas a esta investigación, el contexto es delicado: demandas judiciales en Estados Unidos acusan a la empresa de conocer fallos potenciales en el sistema de puertas y no actuar con la suficiente rapidez.

El Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

A nivel internacional, el debate ya se traduce en medidas concretas. En China, por ejemplo, se anunció que las manijas autopresentadas de Tesla serán prohibidas a partir de 2027 por los riesgos que representan en situaciones de emergencia.

La postura de Tesla y posibles cambios

Tesla ha respondido publicando información de seguridad en la que asegura que sus vehículos están diseñados para desbloquear las puertas automáticamente tras un choque. No obstante, la compañía reconoce que existen limitaciones en ciertos modelos más antiguos, dependiendo de la fecha de fabricación y del tipo de daño sufrido.

Desde el área de diseño, la marca ha adelantado que trabaja en un rediseño híbrido, que combine sistemas eléctricos y mecánicos para reducir el riesgo de bloqueo total. Aun así, críticos sostienen que las soluciones actuales no son lo suficientemente intuitivas para situaciones extremas.

