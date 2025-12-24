Ram enfrenta retiro masivo de camionetas Heavy Duty

A medida que se acerca el cierre del año, los llamados a revisión siguen marcando la agenda de la industria automotriz.

En esta ocasión, la protagonista es Ram, que confirmó el retiro de más de 50,000 camionetas Heavy Duty tras detectar fallas que comprometen directamente sistemas esenciales de seguridad activa y pasiva.

El problema no es menor: las unidades afectadas pueden experimentar la desactivación del control electrónico de estabilidad y de las bolsas de aire, dos elementos diseñados para proteger a los ocupantes y ayudar al conductor a mantener el control del vehículo en situaciones críticas. Debido a la naturaleza del fallo, el retiro fue catalogado como prioritario por las autoridades.

La información fue oficializada a través de documentos presentados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), lo que activó de inmediato el protocolo de notificación a concesionarios y propietarios.

Qué modelos están involucrados

El retiro afecta exclusivamente a camionetas Ram Heavy Duty año modelo 2025, incluyendo las siguientes variantes:

Ram 2500.

Ram 3500.

Ram 4500.

Ram 5500.

Estas camionetas están diseñadas para trabajos de alta exigencia, como remolque pesado, uso industrial, flotillas comerciales y tareas de construcción. Precisamente por ese perfil de uso, cualquier falla en los sistemas de seguridad representa un riesgo elevado, no solo para quienes viajan en el vehículo, sino también para otros usuarios de la vía.

En contextos donde estas pick-up operan con cargas elevadas o circulan en entornos complejos, la ausencia de ayudas electrónicas puede tener consecuencias graves.

El origen del problema: un módulo clave

De acuerdo con la documentación presentada ante la NHTSA, el origen del fallo se encuentra en un Módulo de Control de Sujeción de Ocupantes (ORC) defectuoso. Este componente cumple un rol central en la arquitectura de seguridad del vehículo, ya que coordina múltiples funciones críticas.

Entre sus responsabilidades se encuentran la activación de las bolsas de aire, la gestión de los pretensores de los cinturones de seguridad y la comunicación con otros sistemas de asistencia electrónica, como el control de estabilidad.

Según los datos técnicos de Ram, el módulo ORC puede quedar fuera de servicio de manera inesperada. Esta condición puede presentarse tanto cuando el vehículo está detenido en ralentí como durante la conducción, sin previo aviso al conductor, lo que incrementa notablemente el nivel de riesgo.

Por qué la falla genera tanta preocupación

Uno de los aspectos más sensibles de este retiro es la posible desactivación del control electrónico de estabilidad (ESC). Este sistema es fundamental para mantener el control del vehículo en maniobras bruscas, curvas cerradas, superficies resbaladizas o situaciones de emergencia.

En camionetas de gran tamaño y peso como las Ram Heavy Duty, el ESC cumple un papel aún más relevante. Sin esta asistencia, el conductor podría tener mayores dificultades para corregir una pérdida de control, especialmente cuando el vehículo circula con carga o remolque.

A esto se suma la eventual desactivación de las bolsas de aire, lo que compromete la protección de los ocupantes en caso de colisión. La combinación de ambos fallos eleva de forma considerable el riesgo potencial, incluso en trayectos cotidianos.

El contexto de Ram: buenos números, pero alertas en seguridad

El retiro llega en un momento particular para Ram. En los últimos meses, la marca ha mostrado señales de recuperación comercial, impulsada en parte por lanzamientos recientes y por el regreso de los motores HEMI V8 de nueva generación en la Ram 1500.

Sin embargo, este nuevo episodio vuelve a poner el foco en la fiabilidad y la calidad de los sistemas electrónicos, un aspecto cada vez más crítico en los vehículos modernos. Aunque el problema afecta a una gama específica, el impacto en la percepción de seguridad puede extenderse a toda la marca.

Ram informó que el problema tiene origen en el software del módulo ORC, por lo que no será necesaria una reparación mecánica. La solución consistirá en una actualización de software que deberá realizarse en los concesionarios oficiales de la marca.

Esta actualización será gratuita para los propietarios y permitirá restablecer el funcionamiento correcto de los sistemas afectados. Ram ya inició el proceso de notificación a su red de concesionarios, mientras que los propietarios comenzarán a recibir avisos a mediados de enero de 2026.

