Sebastián Córdova con sus claros y oscuros se sigue acercando al Toluca

En los momentos en que da la impresión de que Toluca no tiene dudas para sumar a sus filas a Sebastián Córdova, no todas son opiniones favorables para la trayectoria del examericanista, pues ciertas voces aseguran que es un futbolista con poca actitud y gusto para el esfuerzo físico y al sacrificio en la cancha.

Así lo manifestó el exportero de Cruz Azul y Necaxa, Yosgart Gutiérrez, en su Pódcast “El Reportero” donde expuso que en el Necaxa fueron compañeros en algún momento y en esa época no todo fue mil sobre hojuelas después de que en el América no pudo encontrar acomodo.

"NO LE GUSTABA CORRER" 😳👀



Luego de la salida de Sebastián Córdova de Tigres, el exguardameta mexicano, Yosgart Gutiérrez, comentó en un programa de FOX que tuvo roces con el atacante cuando coincidieron en Necaxa debido a la disposición que mostraba en el campo 👀



🗣 "Quizás… pic.twitter.com/3Hok3FTCCJ — MedioTiempo (@mediotiempo) December 26, 2025

“Tuve algunos roces con él, porque de repente no le gustaba correr, no le gustaba meter, no le gustaba el choque y yo se lo decía. Quizás en la calentura del partido o de un entrenamiento, fueron los roces con él, pero después mejoró mucho”, en alusión a lo que vivió Sebastián en el América y sobre todo los Tigres.

La mala actitud de Córdova en el Necaxa no fue el único sitio donde mostró su lado negativo, pues América en busca de desarrollarlo en sus fuerzas básicas lo prestó a Alebrijes de Oaxaca y terminó teniendo roces con el técnico Mario García en un momento donde el examericanista llegó en paquete al equipo de la Liga Expansión junto con Jonathan “Cuba” Sánchez y Emilio Sánchez, jugadores de la propia cantera de las Águilas.

Después fue al Necaxa para regresar al América y bajo el mando de Miguel Herrera tener un crecimiento que lo llevó a ser negociado a los Tigres de la UANL, para tener su cenit en el torneo Clausura 2023 como parte fundamental de la oncena felina dirigida por el uruguayo Robert Dante Siboldi.

“No sé si sea esa situación la que le está afectando, hablo sin estar en el día a día actualmente con él”, agregó Yosgart durante un programa de FOX.

Su llegada a Toluca

Por lo pronto las versiones extraoficiales, aseguran que el jugador podría recalar en el vigente campeón del futbol mexicano para fortalecer una media cancha que de por sí es poderosa, aparece como una opción interesante para el esquema de Antonio Mohamed y habrá que ver si logran llegar a un acuerdo.

¿Es buen fichaje Sebastián Córdova para Toluca? ¿Encaja? 👀



Respuesta corta: sí, aunque dependerá de qué tanto peso tenga para construir. No crea más, pero abre opciones para finalizar.



Mezcla perfiles en disparo y pase; sabe atacar zonas libres.



Potenciable con Mohamed. 🪄🇲🇽 pic.twitter.com/VJiMEEmFue — Douglas Sierra (@Douglas_SierraB) December 25, 2025

Un punto a favor de Córdova es que el director deportivo de la escuadra escarlata Santiago San Román conoce de sobra a Sebastián, pues cuando la familia de San Román estuvo al frente de la escuadra oaxaqueña fue requerido para aportar su calidad, pero ahí mostró su lado negativo, así que ya saben a quién se llevarían a los Diablos Rojos.

