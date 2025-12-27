Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, en plena Navidad 

El mundo del rock está de luto, luego de que falleciera Perry Bamonte, integrante de The Cure, una de las agrupaciones más emblemáticas del género.

La muerte del músico fue confirmada por la agrupación por medio de un comunicado lanzado en su página web.

Ahí se detalló que falleció en su casa en plena Navidad, sin que se ahondará en detalles sobre el tipo de enfermedad que le aquejaba.

“Con una enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció en casa durante la Navidad tras una breve enfermedad”, se lee al inicio del texto.

‘Teddy’, como se referían a él de cariño, fue definido por sus compañeros como alguien tranquilo, intuitivo, constante y muy creativo.

Perry Archangelo Bamonte, como era su nombre completo, se inició en la agrupación en 1984 como técnico de gira, como asistente personal de Robert Smith y como técnico de guitarra.

Seis años más tarde, tras la partida del teclista Roger O’Donell, Perry Bamonte fue promovido a teclista y guitarrista de la agrupación.

En 2005 fue despedido por Robert Smith, pero tuvo una segunda etapa en el 2022 para la gira ‘A Lost World’, la cual llegó a su fin en el 2024.

