Alan Picasso asegura que no se siente derrotado tras dura pelea con Inoue

Alan Picasso aseguró que no se siente derrotado luego de ser dominado en una dura pelea por Naoya Inoue, quien defendió con éxito su campeonato indiscutible de peso pluma júnior el sábado por la noche en Arabia Saudita.

En declaraciones a la revista The Ring, Picasso expresó que el duelo fue muy difícil, pero admitió que esperaba a un Inoue más explosivo. El mexicano afirmó que volverá más fuerte y que su deseo de ser campeón sigue más vivo que nunca.

“Fue una pelea difícil y muy dura. Inoue fue muy explosivo y muy rápido. Sin embargo, me sentí superior en algunos momentos de los últimos asaltos de la pelea, pero sí, fue dura. Esperaba algo más duro de Inoue, más explosivo, más potente… No me siento derrotado, pero mi sueño de ser campeón mundial sigue vigente. Me prepararé y volveré más fuerte”, dijo.

Naoya Inoue dominó a Alan Picasso en una dura pelea que se fue a la distancia. Crédito: AP | AP

En la pelea que encabezó la cartelera “The Ring V: Night of the Samurai”, Naoya Inoue dominó la contienda de principio a fin con su característica velocidad y precisión técnica ante un Alan Picasso valiente que, aunque aguantó los doce asaltos, no logró descifrar la defensa del invicto campeón.

Al final las tarjetas de los jueces marcaron 120-108, 119-109 y 117-111 a favor de Inoue y así retuvo sus cuatro cinturones mundiales de peso pluma júnior en su cuarta pelea del año. El japonés no se mostró contento con su actuación y reconoció que pudo haberlo hecho mejor.

“Mi actuación esta noche no fue lo suficientemente buena. Podría haberlo hecho mejor. Me alegro de haber ganado, pero estoy muy cansado. Necesito descansar… Aprenderé de esto y la próxima vez lo haré mucho mejor”, indicó.

Naoya Inoue defendió por sexta vez su campeonato indiscutido. Crédito: AP | AP

Alan David Picasso, de 25 años, sufrió su primera derrota como profesional en una dura pelea con el japonés. El peleador mexicano ahora posee marca de 32 triunfos (17 por la vía rápida), una derrota y un empate.

Por su parte, Naoya Inoue, de 32 años, defendió por sexta vez su campeonato indiscutible de peso pluma júnior y ratificó su lugar como uno de los mejores boxeadores en el ranking libra por libra. El japonés posee récord de 32 victorias (27 de ellas por nocaut) y ninguna derrota.

Sigue leyendo:

· Naoya Inoue derrota a David Picasso por decisión unánime

· Canelo Álvarez podría pelear con Osley Iglesias por el título vacante de la FIB

· Anthony Joshua noquea a Jake Paul, quien visita la lona incontables veces