Naoya Inoue derrota a David Picasso por decisión unánime

En el Mohammed Abdo Arena de la ciudad de Riyadh, Naoya Inoue derrotó por decisión unánime al mexicano David Picasso. El peleador profesional defendió su título indiscutible de peso supergallo.

Esta pelea representaba el evento principal. El japonés de 32 años, campeón de cuatro divisiones, defendía su título por sexta vez. El rival fue el valiente boxeador mexicano David Picasso. El azteca buscaba titularse campeón por primera vez, pero falló en su intento.

🤯🔥 NAOYA INOUE, INDISCUTIBLEMENTE CAMPEÓN: El japonés retuvo sus cinturones tras imponerse por decisión unánime ante el mexicano Alan David Picasso, en el combate estelar disputado en Riad (Arabia Saudita).



🥊 El "Monstruo" del peso supergallo lo hizo otra vez. pic.twitter.com/2XZIT3HE1p — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) December 27, 2025

Naoya Inoue (32-0, 27 KOs), venció al mexicano David Picasso (32-1-1, 17 KOs) por decisión unánime. En una pelea pautada a 12 rounds los jueces decidieron que el asiático se llevó el triunfo por 119-109, 120-108 y 117-111.

“Mi actuación de esta noche no es lo suficientemente buena. Debería haberlo hecho mejor… Voy a ser mucho mejor la próxima vez”, dijo Naoya tras el combate.

El peleador asiático reconoció que tras cuatro combates en el año le costó mantener una motivación sobre David Picasso. Este pudo haber sido un factor que condicionara su última pelea en el año.

“Me costó mantener la motivación ante Picasso. Me faltó concentración. Estoy agotado. Solo quiero desconectar por completo y descansar durante las fiestas de Año Nuevo”, agregó.

Naoya Inoue says he’s disappointed with his performance against David Picasso 🗣️



“My performance tonight is not good enough. I should have done better.”



🎥 @DAZNBoxing pic.twitter.com/mxRf2Afe5I — Source of Boxing (@Sourceofboxing) December 27, 2025

Resumen del combate entre Naoya Inoue y David Picasso

